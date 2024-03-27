188.35 مليون درهم توزيعات «الواحة كابيتال» عن 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أقرّ مساهمو «الواحة كابيتال»، شركة إدارة الاستثمارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، توزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم الواحد عن السنة المالية 2023 (حوالي 188.35 مليون درهم) وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة. وتشتمل التوزيعات المذكورة على توزيعات أرباح خاصة بقيمة 1.5 فلس للسهم عن عام 2023.

ووافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية على زيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة. كما وافقوا على تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ("مجلس الإدارة")، حيث أُعيد انتخاب كلٍ من وليد المقرب المهيري وأحمد الظاهري ونادر الحمادي ومحمد حسين النويس ورشيد العميرة وحميد الشمري أعضاءً في المجلس. ولم يترشح راشد الكتبي لإعادة انتخابه. وبهدف رفد المجلس بخبرات جديدة وتعزيز إمكاناته، تم انتخاب ثلاثة أعضاء جدد، هم درويش الكتبي وصنعى الكتبي وأحمد القاسمي.

كما فوّض المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الشركة بتخصيص نسبة تصل إلى 1% من صافي أرباحها للسنة المالية 2023 لمبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة "الواحة كابيتال": "على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق، أثبتت الواحة كابيتال خلال العام الماضي مرونتها العالية محققة نتائج مالية قوية وأداءً تشغيلياً متميزاً. وفي ضوء هذه النتائج، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم الواحد عن عام 2023، والتي أقرها المساهمون اليوم في اجتماع الجمعية العمومية".

وأضاف: "أود أن أشكر السيد راشد الكتبي على مساهماته القيمة تجاه الواحة كابيتال خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، متمنين له دوام التوفيق والسداد، وأرحب في الوقت نفسه بالأعضاء الثلاثة الجدد في المجلس، السيد درويش الكتبي والسيدة صنعى الكتبي والسيد أحمد القاسمي الذين سيضيفون قيمة كبيرة بخبراتهم القوية ومعرفتهم الغنية. ونؤكد التزام مجلس الإدارة الثابت بتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، ولن يدخر جهداً في دعم وتمكين فريق الإدارة العليا للشركة من متابعة الفرص التي يمكن أن تسرع وتيرة نمو الشركة وتدعم تطورها".

وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، اجتمع مجلس الإدارة وأعاد تعيين كلٍ من وليد المقرب المهيري رئيساً للمجلس، وأحمد الظاهري نائباً له، ومحمد حسين النويس مديراً للإدارة.

وقال محمد حسين النويس: "يشرفني إعادة انتخابي مديراً للإدارة وأشكر مجلس الإدارة على ثقته الغالية التي وضعها فيّ لقيادة الشركة. أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس الإدارة المحترمين وفريق عملنا المتفاني لبلوغ الأهداف الاستراتيجية للشركة وتحقيق قيمة أكبر لمساهمينا ومستثمرينا".

وسجلت شركة "الواحة كابيتال" أرباحاً صافية بلغت 440 مليون درهم في عام 2023، بنمو نسبته 28% مقارنة بالعام السابق. وواصلت "الواحة للاستثمار"، ذراع إدارة الأصول المملوكة بالكامل للشركة، تحقيق إيرادات قوية، حيث بلغت أرباحها الصافية 639 مليون درهم، ونمت أصولها المدارة بشكل كبير لتصل إلى 8.8 مليارات درهم، مدعومة بالتزامات رأسمالية كبيرة جديدة من أطراف ثالثة. وفي الوقت نفسه، واصلت وحدة الاستثمارات الخاصة تخصيص رأس المال بدقة لعدد من الاستثمارات الواعدة المحتملة، في حين حققت "الواحة لاند" إشغالاً شبه كامل لأصولها الجاهزة، مسجلةً أرباحاً صافية قدرها 44 مليون درهم.

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