«ستايبريدج سويتس» يفتح أبوابه في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن فندق «ستايبريدج سويتس دبي بزنس باي»، والذي يعد جزءاً من مجموعة «سويتس» التابعة لـ«إنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات»، أبوابه رسمياً، والذي يقدم تجربة إقامة كاملة مصممة لمنح المسافرين شعوراً بالانتماء أثناء تنقلاتهم.

وقال المدير العام للفندق برونو هيفون: إن افتتاح الفندق يمثل حقبة جديدة لإقامات الفنادق التي تركز على المجتمع في قلب دبي، إذ يلتقي التصميم المعاصر للفندق مع القدرة على تعزيز التواصل بين الضيوف، مما يجعله مميزاً كمركز للضيافة مع سهولة الوصول إلى أفضل ما تقدمه المدينة.

ويقع الفندق بالقرب من معالم دبي الشهيرة، ويبعد 15 دقيقة فقط بالسيارة عن مطار دبي الدولي، ويضم الفندق 120 استوديو وشقة بغرفة نوم واحدة وشقتين بغرفتي نوم؛ بالإضافة إلى وجبات الفطور في «ذا هب» والتي تقدم أطعمة أساسية طازجة وخيارات صحية.

كما توفر المساحات المفتوحة المخصصة للنزلاء في الفندق مجموعة واسعة من التجارب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز