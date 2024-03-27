«سانج يونج» تفوز بعقدين لبناء مشروعين سكنيين في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت «سانج يونج» الكورية الجنوبية للهندسة والبناء، وهي شركة رائدة في مجال الإنشاءات العالمية، على عقدين لبناء مشروعين سكنيين فاخرين في دبي، وهما «كريك واترز 1 و2».

وبحسب بيان للشركة؛ فإن المشروعين سيتم تشييدهما في منطقة «كريك هاربور»، وهي منطقة سكنية جديدة في دبي؛ أما الوكيل فهو شركة «إعمار».

ويضم برجا المشروع السكني 52 طابقاً بالإضافة لطابقين للبدروم. وأوضحت الشركة أن المبنيين سيضمان 450 و455 وحدة سكنية على التوالي، ومن المقرر اكتمال المشروعين خلال 35 شهراً من تاريخ البدء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز