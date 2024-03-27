زيادة حصة حكومة رأس الخيمة إلى 34 % في «رأس الخيمة العقارية»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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صادقت الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية، على زيادة رأس المال من خلال إصدار 920 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً لكل منها، مما أدى إلى زيادة رأس المال الخاص بالشركة بمقدار 920 مليون درهم إماراتي، وشاركت حكومة رأس الخيمة في هذا الطرح كمساهم استراتيجي، والذي بدوره أسفر عن زيادة حصتها بالشركة من 5% إلى حوالي 34% بعد الإصدار، بانتظار الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأكد سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، أن قرار زيادة رأس المال الخاص بنا وتعزيز حصة حكومة رأس الخيمة في الشركة يعكس مستويات الثقة العالية برؤيتنا وخطة النمو طويلة الأمد الخاصة بنا، وتساهم هذه الخطوة بتعزيز ميزانيتنا العمومية، وتنسجم مع أهداف التنمية الخاصة بالإمارة.

وأضاف: توصلنا من خلال الدعم الحكومي إلى اتفاقية للحصول على أراضٍ بالإمارة، مما سيساهم بتحقيق خططنا التوسيعية الطموحة في فترة السنوات الخمس المقبلة، ويمهد الطريق للاستحواذ على أراضٍ جديدة مخصصة للتطوير، وهي أحد العناصر الأساسية لتوسعنا وتعزيز مشاريع التطوير المستقبلية، كما تضمن هذه الخطوة استدامة مشاريعنا التي ستلبي الاحتياجات المتنامية في سوق إمارة رأس الخيمة.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من البنود الأخرى المهمة، بما يشمل الموافقة على توزيع أرباح نقدية تبلغ 3% من رأس المال وتصل إلى 60 مليون درهم عند 3 فلوس للسهم الواحد، بالإضافة إلى أن المساهمين سيستفيدون من أسهم مجانية بنسبة 4% من رأس المال الخاص بالشركة وبقيمة 80 مليون درهم.

كما انتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم أول امرأة في مجلس الإدارة موزة محمد ماجد سالم الزعابي، ويتميز أعضاء مجلس الإدارة الذي تم انتخابه حديثاً بخبرات واسعة، ويدعم نجاحنا المتواصل من خلال الإشراف الاستراتيجي. ونستفيد من خبرتهم الاستثنائية في توجيه جهود الشركة في قطاع العقارات المتنامي في رأس الخيمة.

وأوضح مهتدي، أن النتائج المالية الاستثنائية التي حققناها عام 2023 سمحت لنا بتقديم مكافآت للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وسجلنا مبيعات بقيمة 2.8 مليار درهم خلال العام مع زيادة كبيرة في صافي الأرباح. وتحظى ثقة المساهمين بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتقديم أداء مالي قوي ونجاح مستمر.

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