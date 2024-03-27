سوق دبي يتماسك قرب 4250 نقطة بدعم «الاتصالات»

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4250 نقطة في ختام تداولات أمس، بدعم قطاع الاتصالات الذي ارتفع 0.34%، ليغلق مؤشر السوق عند 4246.23 نقطة، منخفضاً بـ0.82%.

واستحوذت 4 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«جي إف إتش المالية» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» بسيولة ناهزت 280 مليون درهم، تعادل 55.6% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 503.6 ملايين درهم.

وارتفع سهم «سلامة» 4.4%، وأمانات القابضة 3.8%، وجي إف إتش المالية 3.7%، وتكافل الإمارات 3.1%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 35.9 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 183.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 148 مليون درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9318.46 نقطة متراجعاً هامشياً 0.01%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 201.2 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 100.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 76.8 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم بنك الفجيرة الوطني 11.6%، وبنك رأس الخيمة الوطني 5.2%، ومنازل 3.6%، وإي إس جي 2.6%.

واجتذبت الأسهم سيولة ناهزت 1.46 مليار درهة، موزعة بواقع 956.8 مليون درهم في أبوظبي، و503.6 ملايين درهم في دبي، وجرى التداول على 453 مليون سهم عبر 23.5 ألف صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز