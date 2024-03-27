برجان سكنيان في دبي يضمان شققاً مساحتها 14 ضعف نظيرتها في لندن

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صمّمت شركة فوستر وشركاه العقارية، برجين سكنيين «فيلا» و«فيلا فيينتو» في دبي، يوفران معيشة فاخرة لسكانها بإطلالات على خليج ماريسا وبرج خليفة، وصممتهما «فوستر» لصالح شركة التطوير العقاري عمران، والتي ستضمّ شققاً بمساحة متوسطة تبلغ حوالي 7000 قدم مربعة، أي 14 ضعفاً متوسط مساحة الشقة في لندن.

تتميز الأبراج بممرات خاصة كبيرة وشرفات مع حمامات سباحة ملتفة تطل على وسط مدينة دبي، و«قصر سماوي» ثلاثي الطوابق بمصعد خاص وردهة وصول.

سيحتوي برج فيلا الذي يبلغ ارتفاعه 150 متراً على 38 منزلاً فقط من 3 و4 غرف نوم على 30 طابقاً، تتراوح مساحتها بين 4300 قدم مربعة إلى 11700 قدم مربعة مع مساحات معيشة واسعة ذات ارتفاع مزدوج وحمامات سباحة خاصة، بما في ذلك شقتان بنتهاوس مركزيتان بإطلالات بزاوية 360 درجة.

وسيصل المبنى المجاور «فيلا فيينتو» إلى 180 متراً مع 92 منزلاً عبر 41 طابقاً، تتراوح مساحتها بين 2000 قدم مربعة إلى 9700 قدم مربعة، بما في ذلك 3 شقق «جسر» تمتد عبر الكتل المرتبطة بها.

وفي منتصف الطريق إلى أعلى البرج، سيكون هناك صالة ألعاب رياضية ذات ارتفاع مزدوج، وصالة مواجهة للغرب مع إطلالات على غروب الشمس وممر مع حمام سباحة لا متناهٍ يطل على المرسى.

وتتشابه المخططات في الأسلوب مع ذا لانا، وهو مبنى سكني فاخر آخر على خليج ماريسا صممته الشركة ويحتوي على 39 منزلاً فقط عبر 30 طابقاً.

وكشفت شركة فوستر وشركاه العام الماضي 2023، عن تصميماتها لمبنى محطة «فيرتيبورت» في دبي، مخصص لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي المستقبلية، والذي يُتوقع أن يكون جزءاً من شبكة نقل عالية السرعة وخالية الانبعاثات لسيارات الأجرة الجوية في المدينة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز