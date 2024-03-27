765 مليار درهم التصرفات العقارية في 4 إمارات خلال 2023

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت الأسواق العقارية بدولة الإمارات في الحفاظ على زخم نموها ومواصلة أدائها المتميز خلال العام الماضي 2023، مرسخة مكانتها الريادية في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية القطاع التي انعكست على نمو أعداد المستثمرين المحليين والدوليين بشكل ملحوظ.

وشهدت كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان نمواً مطرداً في حجم التداولات والتصرفات العقارية خلال 2023، حيث يعكس هذا الأداء المزايا الاستثمارية الرائدة التي تقدمها الإمارات ومواصلة تطوير البنى التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

واستناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية للإمارات، بلغت قيمة التداولات والتصرفات العقارية نحو 765.1 مليار درهم بنهاية العام الماضي بعد تسجيل أكثر من 193.5 ألف تصرف عقاري، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 145.5 مليار درهم تمثل تنفيذ أكثر من 58 ألف معاملة، ويعكس هذا العدد تنوع البيئة العقارية التي تحظى بها الإمارات الأربع.

وحقق القطاع العقاري بالعاصمة أبوظبي نشاطاً اقتصادياً بعد أن بلغ حجم التصرفات العقارية نحو 87.1 مليار درهم لـ38.404 معاملات بيع ورهن عقاري على مختلف الوحدات بالإمارة، وشهدت المعاملات نمواً قياسياً في العدد خلال العام الماضي بارتفاع يصل إلى 73.7% مقارنة بعام 2022 وذلك بعد تنفيذ 15.7 ألف معاملة بيع بقيمة 61 ملياراً بارتفاع 159.5% في القيمة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية في أبوظبي نحو 12.2 مليار درهم تمثل 22.8 ألف معاملة بزيادة 19.5% مقارنة بعام 2022، وكما شهد القطاع العقاري زيادة في عدد المستثمرين المحليين بـ 71% والمستثمرين الأجانب وغير المقيمين بـ 175% والذي بدوره يعكس الثقة المتزايدة محلياً ودولياً.

ومن جانبها، تواصل عقارات إمارة دبي تصدرها من خلال تقديم خيارات وفرص استثمارية متنوعة وجذابة والتي أسهمت في تجاوز حجم التصرفات العقارية حاجز 634 مليار درهم بنمو 20% من حيث القيمة مقارنة بعام 2022، ونفذت أكثر من 166.4 ألف تصرف عقاري محققة نمواً في العدد بنسبة 36% مقارنة بعام 2022.

وسجلت دبي معاملات رهون عقارية بنحو 33.3 ألفاً بقيمة 121 مليار درهم، واستقطبت الإمارة استثمارات عقارية نوعية بلغت 412 مليار درهم بزيادة تصل إلى 55% تمثل 157.8 ألف استثمار، وعززت ثقة المستثمرين نمو هذا القطاع الحيوي في دبي حيث استقطبت العام الماضي 71 ألف مستثمر جديد بزيادة 20% مقارنة بـ 2022.

وبفضل رؤيتها الاستشرافية لترسيخ مكانتها في المشهد العقاري، حققت إمارة الشارقة 27.1 مليار درهم بحجم التداولات العقارية المنفذة خلال عام 2023 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13.1% مقارنة بعام 2022، فيما بلغت قيمة معاملات الرهون العقارية 7.5 مليار درهم.

وارتفع حجم تداول المستثمرين الأجانب من غير العرب بنسبة 165%، كما ارتفع عدد العقارات التي تم تداولها بنسبة 131.7% مقارنة بعام 2022.

ومن جانبها، تجاوزت قيمة التصرفات العقارية لإمارة عجمان 16.9 مليار درهم خلال عام 2023، بنمو استثنائي قدر بـ 43% مقارنة بالعام 2022، وذلك بعد تنفيذ 11.5 ألف تصرف عقاري فيما بلغ إجمالي حجم التداول 10.2 مليارات درهم من إجمالي 8675 عملية تداول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز