«كي ميفينز للتطوير» تستعد لإطلاق «مونتاج» في خور دبي بـ 300 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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تستعد شركة «كي ميفينز للتطوير» لإطلاق أحدث مشاريعها العقارية «مونتاج» في منطقة جداف ووترفرونت في خور دبي والذي تبلغ تكلفته 300 مليون درهم، حيث يوفر وحدات سكنية فاخرة بأسعار مناسبة مقارنة بموقعه في منطقة الجداف التي تتمتع ببنية تحتية متقدمة.

وأكد منذر العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عقارية، أن السوق العقاري في دبي شهد انتعاشاً ملحوظاً مع ارتفاع حجم المبيعات في قطاع الإنشاءات منذ العام 2021، محققاً أفضل أداء بهذا العام، خاصة أن الإيجارات السكنية في الإمارة شهدت طفرة واضحة ما انعكس على إقبال المطورين العقاريين على ضخ المزيد من الاستثمارات وطرح مشاريع جديدة في السوق، جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقيم في دبي لتكريم المتميزين من موظفيه بجائزة موظف العام 2024 من جميع الشركات.

وتوقع العلي، الذي يدير كلاً من شركة «كي ميفينز للتطوير» وشركة «جولدن سكوير للاستشارات الهندسية» وشركة «بريمير للاستشارات الإدارية» و«مجموعة كي إم للإدارة» و«مدرسة فيرنس الدولية» وشركة «فيجن العقارية»، أن يستمر الانتعاش في التصاعد والنمو حتى العام 2026، مدعوماً بجملة محفزات من أهمها مكاسب إمارة دبي بعد استضافتها لمعرض إكسبو 2020، الذي رافقته توقعات إيجابية أثمرت في السنوات الأخيرة في استقطاب رؤوس الأموال من مختلف دول العالم.

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