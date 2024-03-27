«إي آند» تطلق دورة جديدة من مخيم البرمجة الافتراضي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «إي آند» عن الدورة الجديدة لمخيم البرمجة الافتراضي لعام 2024 بهدف تمكين الطلاب والمدرسين وتزويدهم بالمهارات الفنية والرقمية الأساسية.

وتُعقد الجلسات التعليمية المجانية هذا العام افتراضياً ما بين 25 إلى 28 مارس تحت إشراف مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (إبتيك)، وهو مركز بحث وابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأسس نتيجة لتعاون مجموعة «إي آند» ومؤسسة الاتصالات البريطانية «بي تي» وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، وبدعم من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم الشراكة مع مجموعة «إي آند» ستساهم في تزويد الطلبة والمعلمين بالمهارات والأدوات المعرفية اللازمة لتمكينهم من التميز في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي. وقال الدكتور المهيري: «نؤمن في وزارة التربية والتعليم بأهمية الشراكات القطاعية والتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل أجيال قادرة على الإبداع والابتكار وبناء مستقبل أفضل. وأن تحفيز الطلبة لاكتساب المهارات والمعارف في تطبيقات البرمجة والذكاء الاصطناعي يهدف إلى إعداد جيل من الطلبة والكوادر التعليمية قادر على مواكبة التنافس العالمي والمشاركة الفعالة في سوق العمل والصناعة للتقنيات المتقدمة محلياً وعالمياً».

وقال الدكتور نواف الموسى، مدير مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير المؤقت لمركز خليفة للابتكار، والأستاذ المساعد في هندسة الكمبيوتر والاتصالات في جامعة خليفة: «يسعدنا أن نقدم خبراتنا وأن نكون جزءاً من هذه المبادرة المشتركة بين «إي آند» ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات لتنظيم مخيم البرمجة الافتراضي لطلاب المدارس الثانوية، بما يعكس التزام جامعة خليفة المستمر بالمساهمة في بناء وتطوير مهارات الطلاب لتكوين الجيل التالي من صناع القرار».

وستُعقد ورش العمل التفاعلية افتراضياً لتسهيل مشاركة الطلاب والمدرسين وانخراطهم بنحو سلس من منازلهم أو فصولهم الدراسية.

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