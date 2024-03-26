1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية .. و"العالمية" و"إعمار" يتصدران النشاط

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم في ختام تعاملات، اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"باركن" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 956.8 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و503.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 453 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.5 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.626 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.897 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و729.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 201.1 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" بنحو 100.5 مليون درهم وأقفل عند 15.94 درهم، ثم "أبوظبي الأول" جاذباً أكثر من 76.8 مليون درهم ليقفل عند 13.72 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 137.9 مليون درهم ليغلق عند 8.25 درهم، تلاه "جي أف أتش" جاذباً نحو 53.5 مليون درهم وأقفل عند 1.13 درهم بنمو 3.67%، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة 49.4 مليون درهم، ووصل إلى 5.86 درهم.

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