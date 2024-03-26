20 فلساً للسهم توزيعات «سيراميك رأس الخيمة» عن العام 2023

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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أقرت الجمعية العمومية لسيراميك رأس الخيمة، برئاسة الشيخ صقر بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2023، في حين وزعت الشركة خلال أغسطس الماضي 10% من رأس المال عن النصف الأول، ليكون مجموع التوزيعات 20 فلساً للسهم.

وأوضح الشيخ صقر بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة حافظت على توزيع الأرباح خلال العامين والنصف الماضيين بمجموع سنوي 20 فلساً لكل سهم عن العام الواحد كأرباح نقدية، وذلك مدعوماً بتسجيل صافي أرباح بنهاية العام المالي بلغت 3.7% لتصل إلى 320.9 مليون درهم إماراتي، وبتراجع 5% مقارنة بالعام 2022، كما سجلت الشركة انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات بنسبة 1.7% لتبلغ 3.45 مليارات درهم.

وأوضح المهندس عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة، ساهم تطوير الخطوط الإنتاج واستخدام التكنولوجيا في زيادة حجم منتجات الشركة، حيث يتم توزيع 38% من منتجاتنا داخل السوق المحلي، ويبلغ حجم تصدير منتجاتنا لدول العالم 62%، فيما تستحوذ الدول الأوروبية على 20% من حجم منتجاتنا المصدرة.

وأضاف: توسعنا أيضًا بشكل استراتيجي في توزيعات سوقية جديدة لضمان استعادة حصتنا في السوق بعد انخفاض الإيرادات في المملكة العربية السعودية بسبب الاختلافات الكبيرة في الأسعار من الشركات المصنعة المحلية المدعومة من قبل المستثمرين الصينيين، واستمرت أسعار الفائدة المرتفعة في جعل ظروف التداول صعبة في بعض المناطق الجغرافية، ولا سيما أوروبا والهند، بينما في بنغلاديش أدى التأثير على القطاع العقاري وانخفاض قيمة العملة إلى انخفاض إيراداتنا.

وأوضح أنه، يجري حالياً الحصول على الموافقات الخاصة بمصنع إكسسوارات الحمامات في بنجلاديش، ومن المتوقع أن يبدأ البناء في الربع الثاني من عام 2024، وتم الانتهاء من مشروع التوسعة في أدوات المائدة بسعة إضافية قدرها 10 ملايين قطعة في دولة الإمارات مع وجود خطط لزيادة حجم الإنتاج على مراحل، وبالتوازي مع ذلك، تستمر الجهود في العمل على ترسيخ وجود إنتاجي في السعودية.

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