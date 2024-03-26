موشينجيت دبي تستعد لعروض "أيام الثلاثاء الرائعة " بخصومات 40%

المصدر: دبي- البيان

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كشف موشنجيت™ دبي، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، والذي يضم 29 من ألعاب الركوب والوجهات الترفيهية المشوقة والتجارب الترفيهية المميزة، لضيوفه في دولة الإمارات ، عن إعادة استضافة عروض "أيام الثلاثاء الرائعة " حيث سيحظى ضيوف الوجهة بخصم يبلغ 40% على سعر التذكرة أيام الثلاثاء مقابل 198 درهماً فقط للشخص الواحد خلال الفترة التي تبدأ اعتباراً من 25 مارس.

وسيستمتع الضيوف من محبي الإثارة، بمجموعة متنوعة من ألعاب الركوب والأفعوانيات الحماسية التي تشمل أفعوانية «مدغشقر: المطاردة المجنونة» بسرعتها الفائقة، أو تجربة الأفعوانية المعلقة «رحلة التنين» التي ستأخذهم في مغامرة مميزة ستلهب حماسهم بصحبة "أبو سن" فوق القرية الخيالية.

إضافة إلى أفعوانية «قطار الكابيتول السريع» شديدة الاندفاع والمستوحاة من أفلام «هنغر غايمز»، إضافة إلى أفعوانية «ناو يو سي مي: عالي الرهان» التي تحمل طابع الفيلم السينمائي الشهير بانعطافاتها الحادة التي تحمل طابعاً من التشويق والإثارة.

كما تتيح موشنجيت دبي للمغامرين الصغار فرصة التعرف إلى الأجواء الحماسية عبر لعبة "أفعوانية قرية السنافر السريعة" بقرية السنافر الزاخرة بألعاب الركوب المتنوعة، والتي تمتاز بنمطها الفريد بمنازلها التي يعلوها الفطر ومناظرها الطبيعية الخلابة، حيث تحتضن 5 وجهات ترفيهية فريدة يمكن فيها للأطفال استكشاف منطقة الألعاب التفاعلية والألعاب العائلية والعروض المسرحية التي تناسب الجميع.

وسيكون ضيوف موشنجيت دبي على موعد مع تجارب مفعمة بالحماس في الأفعوانيات المثيرة وفعاليات اللقاء والترحيب مع الشخصيات المحببة، بمن فيهم "بو" و"شريك" و"الملك جوليان" ليحظوا فيها بأوقات حافلة بالمرح والتشويق والتجارب الترفيهية الاستثنائية.

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