4 % زيادة في الطلب على السفر في الإمارات خلال 2024

المصدر: دبي- البيان

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نشر سكاي سكانر تقرير «هورايزون»، الذي يسلط الضوء على الرؤى المعمقة والحجوزات وخيارات الوجهات والوجهات الرائجة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويعتمد التحليل على بيانات السفر المعمقة من سكاي سكانر، ومقارنة سلوك المسافرين واتجاهات البحث على أساس سنوي.

الثقة في التخطيط للمستقبل

يخطط المسافرون مسبقاً لرحلاتهم أكثر بالمقارنة مع العام الماضي، ما يشير إلى عودة المواسم التقليدية للسفر في العام 2024. ويظهر المسافرون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ثقة كبيرة مع زيادة في أعداد الرحلات المحجوزة مسبقاً (حصة أكبر للحجوزات من 60 إلى 89 يوماً وفترات الحجز التي تزيد على 90 يوماً).

التفضيلات الإقليمية

اختار 53 % من المسافرين من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا استكشاف وجهات في أوروبا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4 % عن العام السابق. وأشار تقرير اتجاهات السفر لعام 2024 الصادر عن سكاي سكانر، إلى ازدياد الطلب من المسافرين من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نحو تجارب استكشاف الثقافات خصوصاً في العديد من العواصم الأوروبية التي تشهد تنوعاً في هذه التجارب. وتعد إيطاليا واحدة من أكثر وجهات العطلات جاذبية مع آثارها الشهيرة ومأكولاتها التي لا تقاوم، وكانت في قائمة الوجهات الأكثر رواجاً في المملكة العربية السعودية لثلاث مرات على التوالي.

الرحلات الطويلة

تعد وجهات إسبانيا واليونان من الوجهات الأكثر شعبية التي يتم البحث عنها على سكاي سكانر، حيث انخفض متوسط طول الرحلات قليلاً أو استقر على أساس سنوي في العديد من الوجهات الشهيرة، إلا أن وجهات تتميز برحلات طويلة تعد من الوجهات الشهيرة مثل بانكوك ومدن نيويورك وسيدني.

الوجهات الشائعة

تعكس الوجهات التي تشهد أكبر زيادات سنوية في البحث مزيجاً من الرغبة في استكشاف أماكن جديدة، بالإضافة إلى محطات الوصول الجديدة إلى الوجهات النهائية مثل فيكتوريا في كندا، ومارماجاو في الهند، ومدينة باناما؛ وبول في كرواتيا، وبريشتينا في كوسوفو، كما تشهد لامبيدوزا في إيطاليا زيادة كبيرة في أرقام البحث بين المسافرين من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال أيوب المأمون، خبير السفر في سكاي سكانر: «يضم تقرير «هورايزون» أحدث أفكار عن مشهد السفر المتطور والمألوف. وفيما تعود مواسم السفر التقليدية، ويستمر الطلب على الوجهات الشهيرة، يبحث المسافرون أيضاً عن القيمة، ويستكشفون الخيارات القريبة من بلدانهم. لقد شهدنا طلباً مذهلاً عبر منصات سكاي سكانر في بداية العام، ونتوقع أن يستمر هذا مع اقتراب فصل الصيف. وتفوق سكاي سكانر في سوق الرحلات الجوية العالمية، وسجل أسرع نسبة نمو لعمليات البحث الوصفية في عام 2023».

كما تستمر سكاي سكانر في شراكتها الاستراتيجية مع عدد من أكبر العلامات التجارية، وشركات الطيران، وشركات إدارة الوجهات السياحية في العالم، وتعمل مع شركات مختلفة بما فيها منظمات إدارة الوجهات السياحية مثل Visit California للترويج للوجهات، ودعم الجيل الجديد من أدوات السفر التي تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Bing Chat وLayla، بالإضافة إلى مساعدة شركات الطيران على الترويج لعروضها الفريدة عبر قدرة التوزيع الجديدة، وإطلاق مسارات جديدة بناءً على البيانات الذكية.

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