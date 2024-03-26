وضع حجر أساس «ون ريفر بوينت» في دبي بـ 1.2 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركتا «دتكو» و«إلينغتون العقارية» عن وضع حجر الأساس لمشروعهما السكني الفاخر «ون ريفر بوينت» بقيمة 1.2 مليار درهم، على الواجهة البحرية في منطقة الخليج التجاري بدبي، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من عام 2027.

ويتألف مشروع «ون ريفر بوينت» من 295 شقة استوديو وشققاً سكنية بغرفة نوم واحدة أو اثنتين، أو ثلاث غرف، ومنازل بنتهاوس تضم ثلاث أو أربع غرف نوم، بالإضافة إلى شقق دوبلكس فاخرة من أربع غرف ومزودة بحمامات سباحة خاصة. وتتميز جميع الوحدات السكنية في المشروع بإطلالات بانورامية على أبرز معالم دبي.

ويضم المشروع مسبحين على غرار مسابح المنتجعات على طراز «إنفينيتي»، ومسبح أطفال، واستوديو للياقة البدنية مع تجهيزات تسلق للبالغين، بالإضافة إلى استوديو يوغا مع مدرب افتراضي على شاشة العرض. وهناك مناطق لعب مخصصة للأطفال، ومنطقة مخصصة لتسلية الحيوانات الأليفة والعناية بنظافتها، وتراسات مفتوحة بإطلالات على قناة دبي المائية إلى جانب منطقة مخصصة للشواء على السطح، ونادٍ حصري. وسيوفر المشروع كذلك العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات ومحلات البيع بالتجزئة المطلة على قناة دبي المائية.

وقال نيلسون جيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دتكو»: «يسهم وضع حجر الأساس لمشروع (ون ريفر بوينت) في تعزيز التزام (دتكو) الاستراتيجي بتطوير محفظتنا العقارية بالتعاون مع (إلينغتون العقارية)، ويأتي المشروع منسجماً مع هدف أعمالنا المتمثل في تقديم مساكن متطورة وعالية القيمة في مواقع رئيسية، مثل الخليج التجاري».

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة «إلينغتون العقارية»: «يعد وضع حجر الأساس لمشروع (ون ريفر بوينت) بمثابة شهادة حية على التزام (إلينغتون) الراسخ بتصميم أنماط الحياة العصرية الراقية».

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