بيع كامل مساحة منصة تكنولوجيا السفر بسوق السفر العربي 2024

المصدر: دبي- البيان

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أعلن سوق السفر العربي 2024 عن بيع كامل مساحة منصة تكنولوجيا السفر محققة نمواً بنسبة 56٪ على أساس سنوي، حيث يستضيف معرض سوق السفر العربي 2024 أكثر من 100 عارض في مجال تكنولوجيا السفر في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

وستكون مساحة منصة تكنولوجيا السفر (Travel Tech Stage) التي تم بيعها بالكامل في معرض سوق السفر العربي 2024 أكبر بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي مع زيادة في عدد العارضين المشاركين هذا العام بنسبة 33%، وذلك بفضل الطلب غير المسبوق من الشركات التي تتطلع إلى عرض ابتكاراتها أمام جمهور عالمي واسع.

وستستضيف منصة مستقبل سوق السفر العربي برعاية شركة سيبر، والمعروفة سابقاً باسم منصة تكنولوجيا السفر، أكثر من 100 متحدث خبير من مختلف أنحاء صناعة السفر والسياحة العالمية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الابتكارات المتطورة المصممة لتحسين الكفاءة والربحية داخل القطاع، حيث سيستكشف المندوبون كيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدفع التحسينات عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الدفع والتطوير المهني وإمكانية الوصول والاستدامة والمزيد غيرها.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «يسعدني أنا وزملائي أن نقدم منصة مستقبل سوق السفر العربي الجديدة، والتي ستستفيد من مستويات الابتكار المتزايدة باستمرار التي تشهدها صناعتنا مع البناء على النجاح الطويل الأمد الذي حققته عروض تكنولوجيا السفر الخاصة بنا».

وبلغت قيمة سوق تكنولوجيا السفر العالمية 9.4 مليارات دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 21 مليار دولار بحلول عام 2032، وفقاً لشركة Allied Market Research، حيث ستستضيف منصة مستقبل سوق السفر العربي مجموعة مختارة من العروض التقديمية والجلسات المصممة خصيصاً لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في هذا القطاع.

وتشمل هذه الجلسات كلاً من: التنقل في المستقبل: تنبؤات مستقبلية، والقدرات الاستراتيجية وآثار الذكاء الاصطناعي في الأعمال، ووضع المسافر أولاً مع الذكاء الاصطناعي وإطلاق قيمة السفر: تسخير التكنولوجيا لتعزيز رحلات المسافرين، والتي سيتم انعقادها بالتعاون مع أماديوس.

وسيشهد معرض هذا العام عودة مسابقة الشركات الناشئة ATM Start-up Pitch Battle، والتي ستقام بالتعاون مع شركة انطلاق، حيث ستشهد النسخة الثالثة من المسابقة انتقال عدد من الشركات الناشئة الواعدة في المنطقة إلى مرحلة المستقبل لعرض مجموعة من الحلول المبتكرة والتي من المحتمل أن تلعب دوراً حاسماً في تغيير مستقبل الصناعة أمام نخبة من أبرز الحكام الخبراء.

ويخطط العديد من العارضين في مجال تكنولوجيا السفر أيضاً للمشاركة في مجالات أخرى من معرض سوق السفر العربي 2024، حيث سترعى شركة التكنولوجيا العملاقة هواوي، جلسة بعنوان: الاستفادة من الطفرة السياحية المتوقعة في الصين التي ستنعقد على المسرح العالمي لسوق السفر العربي.

وتشمل قائمة العارضين كلاً من: هوتيل بيدز، تي بي أو دوت كوم، ويب بيدز، شركة مونلاين للسفر والتجارة، تريب دوت كوم، هيتريب وفيرتيل تكنولوجيز، بالإضافة إلى العلامات التجارية العائدة للمشاركة في المعرض مثل: ترافيلبورت، مجموعة ترافيل بوك، هوتيل رانر، جي تي بي دي إس، آي تريب، تكنو هيفن، كواد لابز، كوفر جينيس، فلاي توداي، ترافيزي، مالتي رايزن، سيتي ترافيل دي أم سي سي، إيلوجنز.

وأضافت كورتيس: «مع اشتراك مزيج مثالي من الشركات الناشئة الطموحة والعلامات التجارية الراسخة، فإن مساحة منصة تكنولوجيا السفر لهذا العام تتوافق تماماً مع موضوع سوق السفر العربي 2024،»تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال«.

وسيتضمن معرض سوق السفر العربي 2024 أيضاً جائزة»أفضل استخدام للتكنولوجيا«ضمن جوائز العارضين السنوية لأول مرة، حيث سيتم تقييم العارضين حول كيفية ومدى تبنيهم للتكنولوجيا ونشرها في منصاتهم.

وتماشياً مع موضوعه»تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال، ستستضيف النسخة الحادية والثلاثون من معرض سوق السفر العربي مرة أخرى صناع السياسات وقادة الصناعة ومحترفي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها، لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة والخبرات وتحديد الابتكارات التي يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل السفر والسياحة العالمي، حيث سيسلط المعرض القادم الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء، وتعزيز الكفاءات، وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.

وشهدت النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي في مايو 2023 حضور أكثر من 40 ألف متخصص في مجال السفر، بما في ذلك 30 ألف زائر، مسجلين رقماً قياسياً جديداً للمعرض، حيث استقطب المعرض أكثر من 2100 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، مما يوفر منصة عالمية مثالية للكشف عن تعهد سوق السفر العربي بتحقيق صافي صفر من الانبعاثات.

وسينعقد معرض سوق السفر العربي 2024 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

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