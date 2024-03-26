«الإمارات الإسلامي» يكشف عن شعار خاص بالذكرى الـ20 لتأسيسه

المصدر: دبي - البيان

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يحتفي «الإمارات الإسلامي» هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، وبصفته الذراع المصرفية الإسلامية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، نجح «الإمارات الإسلامي» على مدار العشرين عاماً الماضية في إثبات مكانته كمصرف إسلامي رائد في دولة الإمارات، حيث يقدم خدماته لأكثر من 650 ألف متعامل عبر مختلف القطاعات المصرفية، واحتفاءً بهذا الإنجاز، كشف المصرف عن شعار خاص لاستخدامه في جميع أنشطة التواصل التي يقوم بها خلال عام الذكرى السنوية.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: «نجح (الإمارات الإسلامي) في ترسيخ مكانته بقوة كأحد المصارف الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، وباعتبارنا المصرف الإسلامي المفضل في الإمارات؛ فإننا نواصل لعب دور محوري في النهوض بقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في الدولة، ونلتزم بدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».

وأضاف: «إننا متفائلون بالمستقبل الواعد الذي ينتظرنا فيما نواصل التعاون معاً لخدمة متعاملينا ومجتمعاتنا وأفراد هذه المجتمعات».

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «مع احتفالنا اليوم بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس مصرف الإمارات االإسلامي، نتأمل في رحلتنا الهادفة للنمو والابتكار والالتزام الراسخ بخدمة ودعم مجتمع دولة الإمارات. وقد حافظنا طوال العقدين الماضيين على التزامنا بتقديم خدمات مصرفية استثنائية، للمساهمة في ازدهار وتطور الدولة. ولم تكن إنجازاتنا لتتحقق لولا دعم القيادة الحكيمة لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، لذا نعرب عن امتناننا العميق لهم ولمتعاملينا وشركائنا وموظفينا على ثقتهم ودعمهم الكبيرين. وفيما نحتفل بهذا الإنجاز الكبير، فإننا نتطلع إلى استكمال إرثنا الحافل بالنجاحات خلال السنوات المقبلة ونؤكد من جديد التزامنا بتمكين الأفراد والشركات والمجتمعات».

وباعتباره مؤسسة مالية إسلامية محلية، واصل «الإمارات الإسلامي» تمويل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في المنطقة. ومن خلال التركيز على تسريع وتيرة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنويعها، يدعم «الإمارات الإسلامي» رؤية الدولة لدعم تصنيفها في المؤشر العالمي لريادة الأعمال وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.

الابتكار الرقمي

يواصل «الإمارات الإسلامي» ريادته الرقمية في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، من خلال التزامه على المدى الطويل بتوفير أحدث الابتكارات المصرفية للمتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة. فبعد أن أصبح أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة يطلق جميع المحافظ الرئيسية الثلاث وهي: «Apple Pay» و«Google Pay» و«Samsung Pay»، أصبح أيضاً أول مصرف إسلامي في العالم يقدم الخدمات المصرفية عبر تطبيق «WhatsApp» للمتعاملين.

ويدعم «الإمارات الإسلامي» المتعاملين بعدد من المزايا المبتكرة في الخدمات المصرفية الرقمية، منها السحب النقدي دون استخدام البطاقة في أجهزة الصراف الآلي، وميزة «smart pass» لمزيد من الأمان، وتذكرة الانتظار عن بعد لمعاملات الفروع، مما يوفر راحة إضافية للمتعاملين. ويواصل المصرف استثماراته الاستراتيجية في مجال الحلول التكنولوجية التي بإمكانها أن تعزز وترفع مستوى المعاملات المصرفية التي يقدمها وتلك التي يعمل بها في مكاتبه وفروعه، وذلك بما يتماشى مع رحلة التحول الرقمي المستمرة التي تعهد بها.

نسبة التوطين

ويلتزم «الإمارات الإسلامي» تطوير المواهب الإماراتية عبر مختلف أقسامه. ويتمتع المصرف بأحد أعلى مستويات التوطين في القطاع المصرفي بالدولة، حيث تمثل نسبة التوطين 36% من إجمالي عدد الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يستمر المصرف بتنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز المشاركة الإماراتية في الأدوار القيادية داخل المؤسسة، ودعم سياسة التوطين لدى مصرف الإمارات المركزي.

وبصفته مصرفاً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، يسعى «الإمارات الإسلامي» لتعزيز رفاهية المجتمع من خلال تعزيز خلق الثروات بشكل عادلٍ ومتساوٍ وبناء اقتصاد مزدهر.

كما يلتزم «الإمارات الإسلامي» بترسيخ قيم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ثقافته وعملياته الأساسية، وهو ما يتجلى من خلال التقدم الذي أحرزه بمجال خفض الانبعاثات وجهود تحقيق المساواة بين الجنسين. ويلتزم «الإمارات الإسلامي» أيضاً بطموحات التنمية الوطنية والإقليمية، وكذلك بتحقيق الأهداف الدولية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والحد من تأثير المصرف البيئي بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

ويعد «الإمارات الإسلامي» جزءاً من إطار التمويل المستدام لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني والذي يسمح بإصدار أدوات دين خضراء ومستدامة لتمويل المشاريع والتي تتيح إمكانية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع التغير المناخي.

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