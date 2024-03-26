«فيتش» تثبت تصنيف مصرف عجمان مع نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي - البيان

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ثبتّت «فيتش» تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل لمصرف عجمان عند «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف القدرة على الاستمرار عند «b+».

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصرف عجمان: «نفخر بحصولنا على تصنيف»BBB+«من «فيتش»، إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرائدة عالمياً، الأمر الذي يؤكد قوة مستقبلنا المالي وتوجهنا الاستراتيجي. لا يعكس هذا الاعتماد مرونتنا التشغيلية وممارساتنا الحكيمة في إدارة المخاطر فحسب، بل ويسلط الضوء على التزامنا بالمحافظة على أقصى معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة المالية أيضاً. بينما نواصل شق طريقنا بين تعقيدات القطاع المالي، يحفزنا هذا الاعتماد ويشجعنا على الابتكار وتوسيع خدماتنا وتعزيز القيمة السهمية للمصرف. نحن ممتنون حيال دعم أصحاب المصلحة والهيئات الإماراتية المتواصل لنا بينما نركز على المساهمة في التنمية الاقتصادية للأمة وتحقيق النمو المستدام».

وتأتي تصنيفات قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات لمصرف عجمان مدفوعةً بالدعم المحتمل تقديمه من السلطات الإماراتية، عند الحاجة، على النحو الذي يعكسه تصنيف الدعم الحكومي المُعين للمصرف عند مستوى BBB+«»، أي أقل بدرجتَين من تصنيف «فيتش» للدعم الحكومي للمصارف ذات الأهمية النظامية محلياً في دولة الإمارات عند مستوى «a». ويبين تصنيف الدعم الحكومي المُعين لمصرف عجمان القدرة القوية لدولة الإمارات وسجلها الطويل في دعم النظام المصرفي، ويبين أيضاً الأهمية النظامية المنخفضة لمصرف عجمان بسبب صغر حصته السوقية.

وكانت الظروف التشغيلية للمصارف الإماراتية قوية في عام 2023، وتتوقع «فيتش» أن تظل قوية في عام 2024. كما تتوقع «فيتش» أن يتباطأ نمو الإقراض قليلاً في عام 2024 (إلى 5%؛ التسعة أشهر الأولى من عام 2023: 6.2%)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب على الائتمان بعد التعافي من الوباء. وسيتم الحفاظ على متوسط المقاييس المالية القوية للقطاع إلى حد كبير في عام 2024.

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