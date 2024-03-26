«مبادلة» تعيّن بنوكاً لإصدار صكوك لأجل 10 سنوات

المصدر: (أبوظبي - رويترز)

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أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، أمس، أن شركة مبادلة للاستثمار، اختارت بنوكاً لإصدار صكوك لأجل 10 سنوات لأول مرة.

وعينت شركة مبادلة، من خلال وحدتها التابعة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج، بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي منسقين عالميين مشتركين.

في حين سيتولى كل من، مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز وسيتي بنك وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وإم.يو.إف.جي وبنك ستاندرد تشارترد، دور المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين.

وأضافت الوثيقة أن البنوك ستعقد اجتماعات للمستثمرين قبل طرح صكوك غير مضمونة من الحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات.

وذكرت الوثيقة أن الإصدار يأتي في إطار برنامج صكوك جديد من المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج.

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