2.93 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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تواصلت التعاملات النشطة في سوق العقارات في دبي بدعم تدفق الاستثمارات وتزايد جاذبية الإمارة وجهة للعمل والسياحة.

وسجّلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.93 مليار درهم، تمت عبر 1124 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 750 مبايعة بقيمة 1.74 مليار درهم، منها 81 مبايعة لأراضٍ تجارية وسكنية و620 مبايعة لوحدات سكنية، و49 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات في دبي لصفقة بيع قطعة أرض سكنية في منطقة دبي هيلز بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت تعاملات الرهون قيمة قدرها 1.1 مليار درهم، تمت عبر 331 معاملة، منها 62 رهناً لأراضٍ، و232 رهناً لوحدات سكنية، و37 رهناً لمبانٍ.

وشملت صفقات الرهون في دبي أمس صفقة رهن قطعة أرض تجارية في منطقة منخول بقيمة 30 مليون درهم.

وبالنسبة للهبات، فشهدت الدائرة تسجيل 43 هبة بقيمة إجمالية تبلغ 81 مليون درهم.

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