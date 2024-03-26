زيادة ملحوظة في الطلب على المواهب الماهرة والمستقلة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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شهدت «آوتسايزد»؛ المنصة المتخصصة للمواهب حسب الطلب في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، زيادة في الطلب على المواهب الماهرة المستقلة من الشركات ذات التفكير المستقبلي التي بادرت بتبنّي واعتماد نموذج القوى العاملة الأكثر مرونة وجهوزية، وكشفت نتائج تقرير «مواهب حسب الطلب 2024»، وهو التقرير الثالث من نوعه والذي تم إعداده استناداً إلى بيانات حصرية تم جمعها من منصة آوتسايزد، أن منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا واحد من أسرع اقتصادات العمل الحر نمواً، مع نمو بنسبة 142% في تسجيل المهنيين المستقلين على المنصة بدءاً من سنة 2022.

وقال آزيم زينول بهاء، الشريك المؤسس رئيس المنتجات في آوتسايزد: «تدرك المزيد من الشركات في الأسواق ذات النمو المرتفع مثل منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا قيمة المرونة والخبرات المتخصصة التي يقدمها المهنيون المهرة وفقاً للحاجة وعند الطلب، ونجحت آوتسايزد في تطوير بنية تحتية قوية لربط الكفاءات والمواهب الماهرة بالمؤسسات الرائدة، وشهد هذا العام عدداً متزايداً من استخدام الشركات في المنطقة لمنصتنا للوصول إلى مجموعة المواهب الدولية والاستفادة من خبراتها. هذا التحول مهم جداً فهو يشير إلى تحول استراتيجي نحو بيئة أعمال أكثر استنارة بالبيانات وأكثر تركيزاً على التكنولوجيا ويلغي التشكك في استدامة اقتصاد الوظائف المؤقتة أو وصفه بأنه مخصص للمواهب ذات المهارات المنخفضة أو منخفضة القيمة، ويبرز تقرير مواهب حسب الطلب التزامنا تعزيز سوق المواهب المستقلة والمستدامة، فنحن مدفوعون بالقيم التي تدعم كلاً من الشركات والمهنيين ليكونوا على قدر عالٍ من الجهوزية للمستقبل».

وتعمل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا على اعتماد نموذج القوى العاملة المرنة وذلك بهدف التكيف السريع مع تقلبات السوق والتحديات غير المتوقعة، ويشهد العالم العربي، وخاصة مع التركيز على تنويع الاعتماد على النفط والتحول إلى اقتصاد المعرفة والمهارات، زيادة ملحوظة في الطلب على المواهب المستقلة.

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