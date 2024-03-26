عمومية «أبوظبي الوطنية للتأمين» توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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وافقت عمومية شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 % (0.45 درهم للسهم الواحد، بإجمالي توزيعات بلغت 256.5 مليون درهم)، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وقد تمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والموافقة عليها، كما وافق المساهمون أيضاً على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «فخورون بتمكننا من الوفاء بالتزاماتنا التي قطعناها العام الماضي، ما يؤكد تطور استراتيجية الأعمال التي حددتها الإدارة، ويعكس مدى التزام وتفاني فريق عمل الشركة. لقد لعب مساهمونا دوراً هاماً في دفع مسيرة نمو وتطور أعمال شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والمضي بها نحو المزيد من النجاح والتألق، ويأتي قرار توزيع الأرباح النقدية، ليعكس التزامنا الراسخ بتحقيق أفضل العائدات على استثماراتهم».

وأضاف: «لقد حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال عام 2023 إنجازاً جديداً وهاماً، تمثل في تحقيق واحدة من أعلى نسب الأرباح في تاريخ الشركة، بإجمالي بلغ 401.2 مليون درهم. وبالنظر إلى المستقبل، نجدد التزامنا بمواصلة استكشاف الفرص الجديدة، التي تسهم في تحقيق المزيد من النمو والنجاح، وترسيخ مكانتنا كلاعب رئيس في قطاع التأمين في دول الخليج العربي».

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «عززت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مكانتها الرائدة في السوق، بالاستفادة من قوة أعمالها الأساسية، وقد تجلى ذلك في تسجيل أرباح قياسية، وتوزيعات أرباح نقدية متميزة هذا العام. ونؤكد التزامنا بالعمل لتقديم أفضل قيمة لعملائنا ومساهمينا، ومواصلة الاستثمار في المبادرات التقنية والرقمية الجديدة، والجهود المتواصلة للارتقاء بتجربة العملاء، للحفاظ على مكانتها الرائدة في هذه السوق التي تشهد تطوراً وتغيراً مستمراً».

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