استقرار سوق دبي بدعم أسهم «العقار» و«البنوك»

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.03% أو ما يعادل 1.2 نقطة، مسجلاً مستوى 4281.55 نقطة، بدعم قطاعي العقارات والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 735.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 735.37 مليار درهم في نهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «الفردوس القابضة» ارتفاعات 17 سهماً في سوق دبي، مرتفعاً 4.2% ليغلق عند 0.350 درهم، في حين استحوذ سهم «باركن» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 75.75 مليون درهم، تعادل 19.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 388.26 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بـ47 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 1.02% عند 5.93 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم الإثمار القابضة 3.2%، والاتحاد العقارية 2.9%، وبنك السلام - البحرين 2.9%، واستقر إعمار العقارية عند 8.38 دراهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي المالي بصافي استثمار 20.9 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 114.98 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 94 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9319.49 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.02%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بأكثر من 209.1 ملايين درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 96.36 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 46.36 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في جلسة أمس، أسهم البنك التجاري الدولي 11.1%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 6.8%، وأريد 4.6%، وأبوظبي اﻷول 1.5%.

السيولة

اجتذبت الأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، سيولة قاربت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 798.3 مليون درهم في سوق أبوظبي، و388.3 مليون درهم في سوق دبي

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي التداول على نحو 459.1 مليون سهم عبر تنفيذ 24.6 ألف صفقة.

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