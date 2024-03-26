«زين تك» تعزز سهولة التحول للمنصات السحابية للشركات والمؤسسات

المصدر: دبي - البيان

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حصلت «زين تك»، مزود الحلول الرقمية المتكاملة من مجموعة زين، على تصنيف «المزود الخبير لخدمات Microsoft Azure المدارة»، وهو تصنيف يمنح من شركة مايكروسوفت Microsoft للمؤسسات التي تتمتع بقدرات استثنائية لتقديم الحلول المتكاملة عبر منصة Azure السحابية. ويأتي حصول «زين تك» على هذا التصنيف، ليرسخ مكانتها كشريك موثوق في مسيرة التحول الرقمي للمؤسسات في الشرق الأوسط، ويبرز احترافيتها في إدارة خدمات Azure، التي تمنح العملاء حلولًا سحابية موثوقة وآمنة وقابلة للتوسع.

وقال أندرو حنا الرئيس التنفيذي لـ «زين تك»: «نركز جهودنا على تقديم الحلول المتقدمة التي تسهل على المؤسسات الانتقال إلى المنصات السحابية والانتفاع بها، ولاشك في أن حصولنا على هذا التصنيف لشركاء أعمال شركة Microsoft، سيعزز التزامنا المستمر تجاه تلبية متطلبات عملائنا، ودعمهم في مواجهة التحديات خلال رحلتهم للتحول الرقمي».

يذكر، أن «زين تك» تدعم المؤسسات العامة والخاصة، للاستفادة من إمكانات وقدرات المنصات السحابة في تحقيق أفضل المخرجات، والتي من شأنها تحقيق تحول رقمي واضح في مجال تكنولوجيا المعلومات. وسواء كان تركيز العملاء ينصب على النمو أو تخفيض التكلفة أو إدارة مخاطر أمن وحماية المعلومات، تقدم «زين تك» حلولاً سحابية متنوعة، تحقق أهم قيمة ملموسة وقدرة على التوسع في أعمالهم.

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