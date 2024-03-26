«جرانت ثورنتون الإمارات» تدعم نمو الأعمال بين الصين والشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جرانت ثورنتون»، الشركة العاملة في مجال تقديم الخدمات المهنية، عن إطلاق قسم مختص لدعم نمو الأعمال بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، في إطار عملياتها في دولة الإمارات، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وتخطيط وإدارة توسع الأعمال بين الصين والشرق الأوسط.

وتأتي المبادرة، استجابة للطلب المتزايد من العملاء في مختلف القطاعات، ومواكبة للنمو الهائل الذي تشهده الأعمال التجارية، على إِثر تعزيز العلاقات الثنائية بين الصين ودولة الإمارات. ويترأس القسم أليكس تسوي، المدير التنفيذي المختص في تقديم الاستشارات المهنية، ويضم القسم الجديد في «جرانت ثورنتون الإمارات»، مجموعة متميزة من الخبراء والاستشاريين الذين يتحدثون اللغة الصينية، وسيعملون بدورهم كحلقة وصل أساسية في تقديم حلول التدقيق والاستشارات والضرائب وإدارة الأعمال للعملاء من الجانبين الصيني وفي منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أنه سيكون لهذا القسم دور محوري أيضاً في توصيل العملاء مع الاستشاريين المعنيين على مستوى شبكة «جرانت ثورنتون» العالمية، ومكاتبها المحلية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «جرانت ثورنتون» في الإمارات: «نتطلع قدماً لإطلاق خدماتنا الجديدة في الإمارات، دعماً لاحتياجات الشركات الصينية والشرق أوسطية، وتعزيز طريقها نحو النجاح العالمي، وبالنظر إلى كون الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، يسعدنا أن نسهم في ترسيخ هذه العلاقة الاقتصادية، من خلال فرق عملنا متعددة التخصصات، لتحقيق نتائج استثنائية منقطعة النظير».

وقال أليكس تسوي، مدير الاستشارات التنفيذي في «جرانت ثورنتون» بالإمارات: «في ظل ما نشهده من زيادة في فرص الاستثمار المتاحة، فإن فريقنا المتخصص مستعد لدعم احتياجات العملاء، وتخطي كافة التحديات التي قد تواجه الأعمال على نطاق دولي، بما يضمن تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم في النمو والتوسع عبر مختلف منظومات الأعمال».

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