«دو» و«إريكسون» تحققان سرعة تنزيل 16.7 غيغابت في الثانية على شبكة G5

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC)، و«إريكسون»، تحقيق إنجاز بارز في نشر تقنية الجيل الخامس المستقلة في دولة الإمارات، ما يمثل خطوة مهمة في تطور شبكات الهاتف المحمول في المنطقة.

ونجحت الشركتان، في تجربة على شبكة دو الحية من دون الاعتماد على عُقد الاختبار في نشر 10 ناقلات في كل قطاع، محققة سرعة تنزيل إجمالية تصل إلى 16.7 غيغابت في الثانية، واعتمدت التجربة على تقنية الجيل الخامس المستقلة (SA) من إريكسون والاتصال الراديوي المزدوج الجديد (NR-DC) وبرامج تجميع الناقل للجمع بين 8 حاملات من الموجات المليمترية (mmWave) وناقلتين من النطاق المتوسط.

وبالاستفادة من نطاق الموجات المليمترية، ومنتجات نظام الراديو من إريكسون، ومن ذلك منتج AIR 6419، يمهد هذا الإنجاز الطريق لزيادة سعة الشبكة التي ستوفر لمستخدمي الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) الحاليين تجارب متميزة وفرصاً جديدة للواقع المعزز/الواقع الافتراضي (AR/VR) والألعاب السحابية.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»: «نهدف في «دو» إلى الارتقاء بمستوى الاتصال إلى المستوى التالي بما يتناسب مع مستقبل دولة الإمارات، ونحن فخورون بهذه وبتحقيق سرعة تنزيل عن طريق 10 ناقلات وبوساطة تقنية الجيل الخامس المستقلة (SA)، وتمثل هذه التجربة مع «إريكسون» قفزة نوعية في رحلتنا لبناء شبكة استثنائية تقدم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا».

وقال نيكولاس بليكسيل، نائب الرئيس رئيس إريكسون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: «نحن سعداء بتحقيق إنجاز كبير في هذه التجربة مع «دو»، لإظهار قوة تقنية الجيل الخامس المستقلة، فإن هذه التجربة التي تتضمن حل الاتصال الراديوي المزدوج الجديد وبرامج تجميع الناقل، تمهد الطريق في دولة الإمارات لمستقبل من التطبيقات والخدمات المبتكرة التي ستغير طريقة تواصلنا، وعلاوة على هذا، التجربة تمثل شهادة على قوة التعاون والابتكار لقيادة مستقبل الاتصالات المتنقلة».

وتتمتع «إريكسون» و«دو» بشراكة استراتيجية طويلة الأمد تمتد سنوات عديدة تهدف إلى توفير تجارب مستخدم استثنائية لعملاء «دو».

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