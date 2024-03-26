«إسناد» تكشف عن مشروع «ذا سبارك» السكني في «مدينة محمد بن راشد»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة إسناد للتطوير العقاري، المعروفة باسم «إسناد»، عن إطلاق مشروعها الرائد «ذا سبارك من إسناد»، في خطوة تشكّل منعطفاً مهماً في مسيرة الشركة.

موقع متميز

يقع مشروع «ذا سبارك من إسناد» في موقع استراتيجي في مدينة محمد بن راشد، الحي 11، على طول طريق دبي-العين. يتألف المشروع من مبنى سكني حديث فاخر يضم طابقاً أرضياً وخمسة طوابق إضافية وسطحاً علوياً، ويوفر 50 شقة مصممة بدقّة متناهية. كما يضم المشروع 20 وحدة سكنية ذات غرفة نوم واحدة، و30 وحدة سكنية بغرفتي نوم، ما يعكس التزام شركة «إسناد» بتلبية احتياجات عملائها وتفضيلاتهم المتنوعة.

تتمتع شركة «إسناد» بتاريخ غني وراسخ بعمق في قطاع العقارات والبناء. تعمل الشركة تحت مظلة شركة «أورا القابضة» (Aura Holdings)، وكانت من الجهات الفاعلة الأساسية والمحورية منذ تأسيس الشركة الأم في عام 2005. يشكّل هذا الإرث المتميز الركيزة الأساسية التي يقوم عليها مشروع «ذا سبارك من إسناد»، الذي يهدف إلى الارتقاء بمعايير المعيشة الحضرية الفاخرة في دبي إلى أعلى المستويات.

وقال أشرف البنداري، الرئيس التنفيذي لشركة «إسناد»: «يمثل مشروع (ذا سبارك من إسناد) دليلاً على التزامنا بالابتكار والجودة وتحقيق رضا العملاء. نحن نؤمن بتعزيز نوعية الحياة وجودتها من خلال إنشاء مساحات استثنائية للعيش والاسترخاء تتخطى كونها مجرد مساحات عملية. كما يؤكد هذا المشروع حرصنا الراسخ على توفير فرص سكنية متميزة وموثوقة في دبي».

يتميز مشروع «ذا سبارك من إسناد» بأسلوب تصميم يركز على العملاء وتصاميم معاصرة تعطي الأولوية للجودة وتحقيق القيمة مقابل المال، كما يتفوق على غيره من المشاريع من خلال اعتماد نهج الإدارة العملية، ما يضمن مراقبة صارمة لجودة المشروع.

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