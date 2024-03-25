«مهرجان رمضان الشارقة» يواصل استقطاب الزوار ويحقق عوائد مجزية للتجزئة

المصدر: الشارقة - البيان

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يواصل مهرجان رمضان الشارقة الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات نسخته الـ34 التي تستقطب جمهور المتسوقين من سكان الإمارة وزوارها بنجاح كبير، بما يقدمه الحدث الرمضاني من تخفيضات كبرى تصل إلى 75% وتشمل قائمة واسعة من المنتجات، ضمن تجربة تسوق متميزة وفعاليات تراثية وأنشطة ترفيهية متنوعة تستمر حتى الـ13 من أبريل المقبل.

وشهد المهرجان في أسبوعه الثالث تقديم باقة من الجوائز وقسائم المشتريات للجمهور والمتسوقين، وصلت إلى نحو 350 ألف درهم من قبل غرفة الشارقة وبالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، من مجمل الجوائز المخصصة في المهرجان والتي تصل إلى نحو مليون درهم، وذلك ضمن مجموعة الفعاليات والمسابقات الترفيهية التي تشهدها مراكز التسوق والأسواق المركزية، وسط أجواء احتفالية وأمسيات رمضانية متميزة تمنح الزوار العديد من تجارب التسوق الاستثنائية ومنها التخفيضات الكبرى، ومجموعة من العروض الترفيهية.

واستطاع مهرجان رمضان الشارقة منذ انطلاقه في الـ8 من مارس الجاري، أن يحقق ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة نمو المبيعات في مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة وتحقيق إيرادات مرتفعة وذلك مع ارتفاع عدد المتسوقين الذين يجذبهم المهرجان كل عام بالعروض الفنية والتراثية والأنشطة التسويقية المبتكرة، مع تزايد توافد العائلات لشراء مستلزماتهم واستكمال احتياجاتهم استعداداً لاستقبال عيد الفطر.

معرض ليالي رمضان

وتستقطب العروض الترويجية لمعرض «ليالي رمضان» في مركز إكسبو الشارقة والذي يُعد من أهم فعاليات مهرجان رمضان الشارقة، جمهوراً غفيراً من المتسوقين والزوار، الذين توافدوا للاستمتاع بالفعاليات التراثية والعروض الفنية التي تشهدها قرية التراث، والاستفادة من التخفيضات التي تصل إلى 75% على مجموعة متنوعة من البضائع التي تشمل الملابس، والأطعمة، والأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، وبمشاركة مئات العارضين والعلامات العالمية.

تعزيز النمو

وأكد إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في «غرفة الشارقة»، المنسق العام لمهرجان رمضان الشارقة حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على إنجاح هذا الحدث التجاري الذي يشهد تفاعلاً متنامياً بفضل التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والخاصة التي حققت للمهرجان مكانته التي يسهم بها في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري والسياحي في الإمارة، وهذا إحدى ثمار سعي غرفة الشارقة إلى توطيد الشراكة مع الفاعلين الرئيسين في قطاع التجزئة والعمل على تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح مشاركتهم في المهرجان لتحقيق الأهداف المنشودة من فعالياته التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وهما مناسبتان لهما خصوصيتهما التي تتطلب من قطاع التسويق مواكبتهما لتوفير السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات المجتمع، مشيراً إلى أن اهتمام غرفة الشارقة بتنظيم المهرجان سنوياً ينبع من الحرص على تقديم موسم تجاري يجمع بين إسعاد السكان والزوار وزيادة المبيعات، ما يبرز الرؤية الاستراتيجية للغرفة وسعيها المستمر لدعم الحركة الاقتصادية في الشارقة التي تتمتع ببنية تحتية متطورة تسهم في نجاح الفعاليات الترويجية.

تجارب تسوق متنوعة

أشارت عائشة صالح المتحدثة الرسمية لمهرجان رمضان الشارقة 2024 إلى أن المهرجان يقدم في هذا الموسم تجارب تسوق متنوعة وحسوماً كبيرة وعروضاً ترويجية مبتكرة وفعاليات جديدة تعزز مسيرة التميز والنجاح للحدث، مع تنافس مراكز التسوق وآلاف المحال التجارية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تقديم عروض جذابة تشمل قسائم شرائية وجوائز قيمة، ليضمن المهرجان تحقيق دوره في دعم قطاع التجزئة والإسهام في تنشيط قطاعات التسويق والسياحة والفنادق وتوفير فرص فريدة لسكان وزوار الشارقة لاستكشاف مزاياها الجذابة، ودعت مجتمع الإمارة وزوارها إلى الاستفادة من عروض المهرجان وفعالياته المتنوعة ومجموعة واسعة من السلع والمنتجات التي يعرضها ممثلو قطاع التجزئة وأصحاب العلامات التجارية وعدد من الأسر المنتجة ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ضمن تخفيضات كبرى يتميز بها المهرجان.

إقبال لافت على سوق الفريج الرمضاني

يشهد سوق الفريج الرمضاني الذي أطلقته غرفة الشارقة ضمن فعاليات النسخة الـ34 من مهرجان رمضان الشارقة، في متنزه الشارقة الوطني إقبالاً لافتاً من الزوار للاستمتاع بالأجواء التراثية والرمضانية المتميزة، التي يشهدها السوق، والاطلاع على المنتجات التراثية التي يقدمها مجموعة واسعة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، ورواد الأعمال الذين يروجون لتشكيلة متنوعة من الأزياء والأطعمة والإكسسوارات المصممة من وحي التراث الإماراتي، إضافة إلى منتجات وسلع تتناسب مع تفضيلات عشّاق التسوق في الأجواء الرمضانية.

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