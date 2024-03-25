«تريند مايكرو» تطلق «تريند فيجن وان» لدعم جهود الإمارات في الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «تريند مايكرو» المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، إطلاق منصتها «تريند فيجن وان™» في الإمارات، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الشركة المستمرة في دعم خطوط دفاع الأمن السيبراني في الدولة، والتي توجتها بمنع واكتشاف أكثر من 83 مليون تهديد سيبراني في الدولة في سنة 2023، وتقدم المنصة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية نهجاً شاملاً ومتطوراً في نطاق الكشف عن الأخطار وتحليلها وسرعة التعامل معها، تتجاوز به الأساليب التقليدية للأمان التي كانت معروفة ومستخدمة في السابق إضافة لقدرتها على تحقيق نتائج ملحوظة في تقليل أخطار اختراق البيانات بنسبة 17%، وخفض تكاليف الأمن السيبراني بنسبة 70%.

وتدعم «تريند فيجن وان™» العديد من بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة، الأمر الذي يمكنها من تبسيط العمليات الأمنية للمؤسسات ودمج وظائفها في منصة واحدة متكاملة، وتنفيذها بشكل تلقائي من دون الحاجة إلى تدخل بشري بصفة مستمرة، وإضافة إلى ذلك، تعتمد المنصة على أحدث تقنيات تحليل البيانات المشفرة وكشف أنماط الأنشطة غير المشروعة لتوفير منظومة دفاع قوية ضد مختلف أنواع التهديدات مثل «هجمات التسلل الخفي طويل الأمد في الشبكات (APTs)»، وتعد تقنية «الكشف والاستجابة الأمنية واسعة النطاق (XDR)»، إحدى المزايا القوية التي تتمتع بها منصة «تريند فيجن وان™»، فتُوسّع هذه التقنية نطاق التغطية الأمنية للتهديدات الناشئة.

وتُمكن «تريند فيجن وان™» المؤسسات من تعزيز الأمن السيبراني بتقليل الوقت المستغرق لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها بنسبة 70%، وفضلاً عن ذلك تقلص المنصة زمن بقاء التهديدات غير المكتشفة في الشبكة بنسبة 65%، وتُخَفض الاختراقات الأمنية بنسبة 55%، كما أنها تحد خطر عودة انتشار الهجمات مرة أخرى بعد السيطرة عليها بنسبة 60%.

وقال الدكتور معتز بن علي، نائب أول للرئيس والمدير الإداري لشركة «تريند مايكرو» في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى وروسيا وأفريقيا: «يعد الأمن السيبراني الركيزة الأساسية للتحول الرقمي الذي بدوره يمثل القوة المُحَرّكة للنمو الاقتصادي العالمي، وقد أطلقنا منصة تريند فيجن وان™ لمساعدة المؤسسات كافة على التعامل مع متغيرات العصر الرقمي وتحدياته، وسنواصل التزامنا الراسخ ابتكار حلول أمنية تُعيد رسم ملامح جديدة للمستقبل الرقمي، وتدفع بعجلة ازدهار المؤسسات بشكل آمن وخالٍ من التعقيدات التقنية».

كما عززت تريند مايكرو المنصة بمساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي أطلقت عليه Trend Vision One™ - Companion، ويعد ثورة حقيقية في الأمن السيبراني، فيعمل على تبسيط المهام المعقدة وتعزيز اتخاذ القرارات، ما يسهم في رفع كفاءة أداء مركز العمليات الأمنية، ويؤدي المساعد الشخصي Trend Vision One™ - Companion دوراً محورياً في تبسيط مهام سير العمل عن طريق أتمتة العمليات مثل إدارة البريد الإلكتروني وتنظيم الإجراءات وطلبات العمل، ويمكن المحللين الأمنيين من طلب وتسلّم ملخص سهل ومفصل للهجمات الإلكترونية والتنبيهات التقنية، إضافة إلى تقديم التوصيات المتعلقة بالتصدي للتهديدات والحد من الأخطار.

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