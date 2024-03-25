شركة «ما هوا» تُعزز روح العطاء خلال شهر رمضان المبارك

المصدر: أبوظبي - البيان

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تقوم (ما هوا)، العلامة التجارية الرائدة من شركة بينونة لتكنولوجيا توليد المياه الإماراتية، بتعزيز روح العطاء خلال شهر رمضان المبارك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم المجتمع وضمان الحصول على الماء النظيف والصحي والنقي من مصادر مستدامة.

بوصفها شركة رائدة تلتزم بتحقيق أهداف الاستدامة في دولة الإمارات و«مبادرة محمد بن زايد للماء»، تعمل (ما هوا) مع الشركاء الإستراتيجيين على ضمان توفير ماء صحي ونقي خلال شهر رمضان المبارك. وفي هذا الإطار، قامت (ما هوا) بتوزيع 30,000 من زجاجات الماء النقي والصحي الصديقة للبيئة من خلال شركاء استراتيجيين كهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تم إنتاجها عبر استخدام تقنية (ما هوا) المبتكرة الحاصلة على براءة الاختراع لتوليد المياه من الغلاف الجوي من خلال عملية موفرة للطاقة ولا تؤثر على مصادر المياه. ويقوم فريق الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع هذه الزجاجات خلال الشهر الفضيل في جميع أنحاء دولة الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم (ما هوا) بتوزيع أجهزتها لاستخراج الماء من الهواء لتوفير مصدر متجدد لمياه الشرب الصحية والنقية، والتي لا تتطلب تعبئة المياه في عبوات بلاستيكية، حيث ستقوم بتوزيع عدد من الاجهزة في عدد من من المساجد في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مبادراتها لتوفير مصادر مستدامة وموثوقة لمياه الشرب النظيفة للمصلين خلال شهر رمضان وبقية أيام السنة.

تعليقاً على المبادرة الجديدة، قال عمرو إسماعيل، رئيس التسويق في (ما هوا): «يسعدنا أن نقوم بدور حيوي في دعم المجتمع وتلبية متطلبات الناس في الحصول على الماء النظيف والصحي والنقي من مصادر مستدامة خلال شهر رمضان المبارك. وتتماشى جهودنا مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، للماء، التي تهدف إلى معالجة تحديات الأمن المائي من خلال حلول مبتكرة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.»

تعتمد (ما هوا) على أحدث التقنيات لتحويل الهواء إلى ماء عبر سحب الهواء وتنقيته على 3 مراحل، وإضافة المعادن الأساسية المفيدة لصحة الإنسان من أجل الحصول على الماء النظيف والصحي والنقي من مصادر مستدامة، وبطريقة إنتاج صديقة للبيئة، وتكلفة مناسبة للجميع. وتقوم الشركة بتوفير حلول ملائمة للمنازل والمرافق التجارية والمدن، وتستثمر في تعريف الناس بأهمية تبني تقنيات توليد المياه من الغلاف الجوي.

وضمن هذه المبادرات التوعوية، أنشأت (ما هوا) محطات مياه في العديد من منافذ المأكولات والمشروبات، بما في ذلك مطعم ناي في كمبينسكي سنترال آفينيو بوسط مدينة دبي، وتقوم بتوزيع صناديق الإفطار مع مياه (ما هوا) المعبأة في زجاجات عند إشارات المرور قبل وقت الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

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