مجموعة الحرمين تستضيف 5000 شخص في إفطار جماعي .. وتؤكد التوسع لـ 120 متجراً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مجموعة الحرمين، وهي أحد رواد صناعة وتجزئة العطور في الإمارات العربية المتحدة، أضخم إفطار رمضاني لـ 5000 شخص احتفالًا بنجاح أعمالها التي تضم شبكة من 120 متجرًا منتشرة في أكثر من عشر دول، بينما تصدر منتجاتها المصنوعة في الإمارات إلى أكثر من 70 دولة.

وتعد شركة الحرمين للعطور سباقة في صناعة العنبر واللبان والبخور وعطور الدهنال، وتتمتع بأكبر حصة سوقية في هذه الفئات.

بلغ حجم سوق العطور في الإمارات العربية المتحدة 614.3 مليون دولار في عام 2022. من المتوقع أن يصل إلى 1.15 مليار دولار بحلول عام 2028، مُحققًا مُعدل نُمو بنسبة 11.88% خلال الفترة 2023-2028، وفقًا لما ذكرته شركة «ماركتز آند ريسيرتش».

بالمقابل، من المتوقع أن ينمو حجم سوق العطور الفاخرة في مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.5% لتصل إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2032 من 12.4 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لتقرير أعدته شركة «ماركت 24x7».

وبفضل أكثر من 120 متجرًا موزَّعًا استراتيجيًا في المنطقة، شهدت الشركة نموًا متسارعًا في طاقتها الإنتاجية السنوية، إلى جانب إطلاق 34 عطرًا جديدًا مذهلاً في عام 2023 فقط. تتمتع مجموعة الحرمين بحصة سوقية تتراوح بين 5-7% في سوق العطور في الشرق الأوسط. وكصانع، أظهرت تزامنها غير المشروط للتميز والابتكار في صناعة العطور.

ويعد الإفطار الرفيع المشارك فيه أكثر من 5000 ضيف شهادة على الالتزام الدائم لمجموعة الحرمين ببناء روح المجتمع ومشاركة لحظات بهيجة مع العملاء والشركاء المخلصين. سيكون هذا الحدث ليس فقط احتفالاً بالشهر الفضيل من رمضان، بل أيضًا فرصة لعرض آخر إصدارات الشركة وتقديم الشكر لعملائها المخلصين على دعمهم المستمر.

وقال محمد مهتابور رحمن، رئيس مجموعة شركات الحرمين ورئيس مجلس إدارة بنك إن آر بي: «نفتخر بشكل بالغ بالنجاح الباهر الذي حققته مجموعة الحرمين في الإمارات العربية المتحدة، وهي شهادة على التزامنا غير المشروط بالتميز والابتكار».

وأشاد بالقيادة الإماراتية الرحيمة قائلاً إن رؤية القيادة في البلاد قد مكَّنت الأجانب مثله من الازدهار في الإمارات.

وحضر الحدث عدد من كبار المسؤولين الحكوميين المحليين، إلى جانب محيبور رحمان، وزير إدارة الكوارث والإغاثة في حكومة بنغلاديش.

وعَبَّر محيبور رحمان عن رضاه بمشاهدة تجمع إفطار بهذا الحجم، مشيرًا إلى أن «بنغلاديش بلد ينمو بسرعة، ومن الممتع رؤية أبنائنا يزدهرون أيضًا في بلدان أجنبية مثل الإمارات العربية المتحدة. وتربط البلدين علاقات أخوية قوية، وأدعو الجميع إلى الالتزام بقوانين البلدان والمساهمة في اقتصادي الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش».

وأعرب عبدالله القاضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحرمين، عن امتنانه لدعم العملاء وأصحاب المصالح غير المشروط، مؤكدا «إن نجاح مجموعة الحرمين في الإمارات انعكاس لمطاردتنا المستمرة للتميز والتزامنا جذوريا بتقديم منتجات لا تجوز منها المساومة من حيث الجودة. ونحن مشرفون باحتفال بهذه المناسبة مع عملائنا وشركائنا الكرام من خلال هذا الإفطار الكبير، في حين نواصل وضع معايير جديدة في صناعة العطور».

وفي حين تواصل مجموعة الحرمين توسيع نطاقها عالميا، فإنها تبقى مكرسة لتعزيز حياة الناس من خلال فن العطارة، مقدمة للعملاء تجربة حسية لا مثيل لها تتخطى الحدود والثقافات. ومع تراثها العريق الممتد لأكثر من أربعة عقود، تسعى مجموعة الحرمين لإعادة تعريف رفاهية وأناقة عالم العطور، داعية محبيها للخوض في رحلة حسية لا تنسى.

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