دبي تستضيف قمة محترفي الذكاء الاصطناعي بالمنطقة 17 أبريل

المصدر: دبي - البيان

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تشهد قمة «الآلات تستطيع أن ترى 2024» Machines Can See، أكبر حدث لمحترفي الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط يُقام في متحف المستقبل بدبي، استجابة واسعة من خلال العروض والتصاميم التي تقدمت بها الفرق المتخصصة بالذكاء الاصطناعي ضمن «تحدي التصميم الداخلي التوليدي»، الذي أُقيم قبيل انعقاد المؤتمر العالمي في دبي.

ويهدف التحدي، الذي يحظى بدعم شركة إنفيديا NVIDIA، إلى دعم المواهب القادرة على تطوير حلول ذكاء اصطناعي توليدي لتحويل الغرف الفارغة إلى مساحات معيشة مفروشة بالكامل عبر الاسترشاد بالأوصاف النصية فقط.

ويأتي تنظيم تحدي قمة «الآلات تستطيع أن ترى» السنوي بهدف اختبار حدود إمكانات التعلم الآلي، عبر العمل على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن سيناريوهات واقعية. وتهدف مسابقة هذا العام إلى تقييم مهارة المشاركين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بهم باستخدام بيانات النصوص والصور من أجل إحداث ثورة في عملية خلق مساحات جمالية ووظيفية.

وبدأ التحدي استقبال العروض والابتكارات بدءاً من 1 فبراير 2024 ويستمر لغاية 1 أبريل 2024. وستقوم لجنة التحكيم المكونة من خبراء ومصممين بارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإعلان عن أسماء الفائزين يوم 17 أبريل 2024. علماً أن المشاركة في التحدي مجانية وغير مقيدة ضمن حدود جغرافية معينة. وسيجري تقييم النتائج النهائية من قبل لجنة من الخبراء بناءً على أربعة معايير رئيسية هي: تصميم الغرفة، والواقعية، والمزايا الوظيفية، والاتساق مع تنبيهات النص.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 15000 دولار، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 7000 دولار. وإضافة لذلك، سيتم تقديم منحة سفر لأفضل ثلاثة متسابقين، إلى جانب دعوتهم لتقديم حلولهم في دبي خلال قمة «الآلات تستطيع أن ترى 2024»، التي ستقام في متحف المستقبل يوم 17 أبريل، والتي توفر فرصة فريدة لعرض الحلول المبتكرة أمام مجتمع عالمي من رواد الأعمال والمستثمرين وخبراء الذكاء الاصطناعي المشهورين.

وقال ألكسندر خانين، الرئيس التنفيذي لشركة «بولي نوم إيفنت ش.م.ح»: «تُعد المنافسات فرصة رائعة لاكتشاف المواهب الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعرّف إلى المنهجيات الجديدة في حل المشكلات القائمة، وسيناريوهات تطبيق الذكاء الاصطناعي المبتكرة غير الواضحة. ويتمثل هدفنا الرئيس في دعم الموجة المقبلة من مواهب الذكاء الاصطناعي ونحن متحمسون جداً لرؤية الابتكارات التي سيقدمها المشاركون، والذين سيصبحون روّاد الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بالمستقبل».

وتلقت مسابقة الرؤية الحاسوبية التي تم تنظيمها خلال فعاليات نسخة 2023 من قمة «الآلات تستطيع أن ترى» في متحف المستقبل، أكثر من 1500 طلب مشاركة من فرق وأفراد متحمسين من الهند والولايات المتحدة وتركيا والصين وألمانيا وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن تشهد قمة «الآلات تستطيع أن ترى 2024»، التي ستقام في متحف المستقبل بدبي، بتاريخ 17 أبريل المقبل، مشاركة أكثر من 5000 من الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين والفرق من الشركات الناشئة والمهتمين بالتكنولوجيا. ويحظى الحدث بدعم من شركات مبتكرة مثل «إنفيديا» و«معهد الابتكار التكنولوجي» و«كور42» و«انتماء» و«فعاليات دبي للأعمال» و«جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» و«طيران الإمارات».

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