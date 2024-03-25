بدء بناء «كاساريس» المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة بلووم القابضة، عن تعيين شركة الإمارات المساندة مالتاورو، لتكون شركة المقاولات الرئيسة في تنفيذ أعمال البناء ضمن «كاساريس»، المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

ومن المتوقع تسليم المرحلة الثالثة «كاساريس» في الربع الأول من عام 2026، حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية فيها، والتي تتنوع بين منازل التاون هاوس المؤلفة من غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم.

ويأتي هذا الإعلان، بعد إطلاق المرحلة الخامسة «سيفيل» من مشروع بلووم ليفينج، في وقت سابق من العام الحالي. وتسير أعمال البناء في أول مرحلتين من المشروع، وهما «قرطبة» و«توليدو»، بوتيرة ثابتة، حيث تم استكمال حوالي 60 % من مجمل أعمال البناء في مرحلة «قرطبة»، التي من المقرر تسليمها في الربع الرابع من عام 2024. كما شهدت مرحلة «توليدو» استكمال أكثر من 23 % من إجمالي عمليات البناء فيها، ومن المقرر تسليم وحداتها في الربع الثاني من عام 2025. وقد تم بيع جميع الوحدات السكنية في كلا المرحلتين.

وقال كارلوس واكيم الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يشير التقدم الذي تم إحرازه في أول مرحلتين من مشروع بلووم ليفينج، وبدء أعمال البناء في مرحلة كاساريس، إلى الوتيرة الثابتة التي تسير وفقها أعمال تطوير هذا المجمع السكني المتكامل، كما يؤكد التزامنا بتسليم وحدات المشروع في الموعد المحدد».

وأضاف: «نثق بأن بلووم ليفينج سيكون واحداً من أبرز المشاريع السكنية في إمارة أبوظبي، ونؤمن بأن هذا المشروع العصري سيشهد مستويات طلب مرتفعة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، على حدٍ سواء، مع إطلاق المزيد من مراحله في المستقبل».

ويتميز «بلووم ليفينج» بتصاميمه المستوحاة من العمارة الإسبانية، ويضم وحدات سكنية متنوعة، ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس، والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ويقع المجمّع السكني في مدينة زايد، على مقربة من مطار زايد الدولي. وتم تصنيف «بلووم ليفينج» كمنطقة استثمارية، ما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع، الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية مميزة.

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