تخفيضات كبرى في دبي حتى 95% لمدة 3 أيام بدءاً من 29 مارس

المصدر: دبي - البيان

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تعود حملة "التخفيضات الإلكترونية الكبرى" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورتها الثانية لتقدم لمحبي التسوق ثلاثة أيام من التنزيلات والعروض الهائلة من العلامات التجارية العالمية والمحلية، وذلك من يوم 29 وحتى 31 مارس 2024.

وسيستمتع المتسوقون بتخفيضات كبرى تصل إلى 95% على الأجهزة الإلكترونية، والأزياء، والإكسسوارات، والمجوهرات، والساعات، ومستلزمات المنزل، ومنتجات الصحة والجمال والأطفال، وغيرها الكثير، والتي يمكن التسوق للحصول عليها وتوصيلها إلى المنزل بكل سهولة.

وتقدم شركات التجزئة عبر الإنترنت الكثير من التخفيضات الإضافية التي يمكن الوصول إليها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني www.greatonlinesale.com. وتشمل العلامات التجارية التي تقدم تخفيضات إضافية "براندس فور لس" و"إيروس" و"موم ستور" و"نون.كوم" و"شرف دي جي" و"ستايلي" و"6 ستريت.كوم".

تسجيل

وسيحصل المتسوقون الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحملة على القائمة الكاملة لشركات التجزئة المشاركة والرمز الترويجي الحصري للاستفادة من التخفيضات الإضافية، إلى جانب فرصة الدخول في سحب يحصل ثلاثة فائزين فيه على 10000 درهم لكل منهم.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "بعد نجاح الدورة الأولى من حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى في عام 2023، يسعدنا أن تعود في دورتها الثانية هذا العام خلال شهر رمضان المبارك الذي يُعد أحد أكثر مواسم التسوق ازدحاماً في دبي. وفي ظل النمو المستمر للتسوق عبر الإنترنت، تقدم هذه الحملة لتجار التجزئة فرصة رائعة لتلبية تطلعات ورغبات المستهلكين المتزايدة في استكشاف العديد من العلامات التجارية والتسوق لشراء منتجاتها بكل سهولة من خلال وسائل إلكترونية مبتكرة، وهو توجه نرى أنه يكتسب المزيد من الشعبية كل عام خلال الشهر الكريم. وتمثل الدورة الثانية من هذه الحملة خطوة مهمة لدعم الجهود التي تبذلها شركات التجزئة المحلية والعالمية لتقديم منتجاتها عبر الإنترنت داخل الإمارة. ونحن نتطلع إلى قيام الحملة بتقديم عروض ترويجية مميزة، ومسابقات ممتعة، وتجربة تسوق مريحة في جميع أنحاء دبي".

منتجات

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية على العديد من المنتجات، بما في ذلك الأثاث والأدوات المنزلية التي تقدمها متاجر مثل "سي بي 2"، وركن السرير و"هوم بوكس"، و"بان هوم"، و"بيد كوارتر"، و"أوتاق هوم"، و"ذا ريد كاربت"، و"المتحدة للأثاث".

وتقدم "مجوهرات الفردان"، و"داماس"، و"في للعطور"، و"كورال للعطور"، و"إكسبرشنز" و"لا ماركيز" للمجوهرات للمتسوقين مجموعة من الهدايا التي لا تُنسى بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الاختيار من بين تشكيلة واسعة من الأزياء للاحتفال بعيد الفطر والاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك "أول سينتس"، و"كارترز"، و"حناين"، و"ماج"، و"ريبوك"، و"ساندرو"، كما تتوفر الهدايا والألعاب للأطفال بأسعار رائعة من علامات تجارية مثل "ذا موم ستور" و"ليغو" و"أوتاكو ميدل إيست للألعاب".

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