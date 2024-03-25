إطلاق أولى حملات الترويج العالمية لمعرض «إكسباند نورث ستار 2024» من بولندا

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة ضمن مظلة غرف دبي، ومركز دبي التجاري العالمي أولى الحملات الترويجية الدولية لمعرض «إكسباند نورث ستار 2024»، الذي يعدّ أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي تستضيف الغرفة دورته المقبلة في دبي هاربر خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر من العام الجاري.

وانطلقت فعاليات الحملة الأولى للعام 2024 من بولندا، حيث نظّمت على مدى يومين سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي استضافها مقر شركة جوجل في العاصمة البولندية وارسو. وتم تنظيم 22 اجتماعاً بمشاركة 150 شركة تكنولوجية بولندية، مما أتاح فرصةً مهمة لعقد حوارات قيّمة لتعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والهيئات التجارية البولندية، وتوطيد العلاقات مع الشركات، والتفاعل مع مجتمع الأعمال في قطاع التقنيات الرقمية.

مسابقة

وتضمنت الحملة أيضاً مسابقة لعرض الأفكار المبتكرة شارك فيها 10 متنافسين من مختلف القطاعات، بما فيها البرمجيات المؤسسية، والرعاية الصحية، والعقارات، والبناء، والتكنولوجيا الطبية. ويحصل الفائز في المسابقة على فرصة ممولة بالكامل للمشاركة في فعاليات لمدة أسبوع في دبي مخصصة للتواصل مع شركاء محتملين، بالإضافة إلى المشاركة في المرحلة نصف النهائية في تحدي «سوبرنوفا»، الذي سيقام ضمن فعاليات «إكسباند نورث ستار 2024»، وذلك للتنافس للفوز بجائزة قدرها 240,000 دولار أمريكي.

وفاز بالمسابقة في بولندا حل ثوري لتحليل دماغ الإنسان باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال التصوير المقطعي المحوسب من شركة «برين سكان» البولندية، وهي شركة ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الطبية حاصلة على التمويل ضمن المرحلة «بي».

اجتماع

وأعقب المسابقة اجتماع مع نخبة من المؤسسات التكنولوجية البولندية، جرى خلاله تسليط الضوء على قصص نجاح العديد من الشركات التي توسعت في دبي مستفيدةً من بيئتها الديناميكية الداعمة للأعمال.

وتعتبر بولندا المحطة الأولى للحملة الرامية للترويج لأهمية ومكانة معرض «إكسباند نورث ستار 2024»، ويجمع الحدث الأبرز الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة الأعمال الناجحين لاستكشاف فرص النمو المميّزة التي توفّرها دبي، للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.

واستقطبت دورة العام الماضي للمعرض ما يزيد على 1600 شركة ناشئة منها 52 شركة مليارية

«يونيكورن»، بالإضافة إلى أكثر من 850 مستثمراً يديرون مجتمعين أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي.

ويلعب هذا الحدث الضخم دوراً حاسماً في استقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى دبي، حيث يوفر منبراً قيّماً للابتكار، والتعاون، ومد جسور التواصل مع أبرز المؤثرين في قطاع التكنولوجيا حول العالم.

وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم نجاح المنظومة الرقمية المتقدمة في دبي، وتعمل على تعزيز تحول الإمارة إلى واحد من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث يشكل «إكسباند نورث ستار» إحدى أبرز ركائز الاستراتيجية التي تتبعها الغرفة لتحقيق طموحات الإمارة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا، فضلاً عن دوره المهمّ في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الإمارة والعالم.

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