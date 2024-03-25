«دبي للاستثمار» تطلق فيوليت تاور بـ 300 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي، عن إطلاق مشروع سكني جديد بقيمة 300 مليون درهم. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تعريف وصياغة مفهوم الرفاهية في العيش في قرية جميرا الدائرية (JVC) في دبي.

وعملت شركة دبي للاستثمار العقاري (DIR)، الذراع العقارية لشركة دبي للاستثمار، على تطوير هذا المشروع السكني المؤلف من طابق أرضي و4 طوابق مخصصة كموقف للسيارات و27 طابقاً سكنياً.

يجسد فيوليت تاور، مزيجاً من الوحدات السكنية التي تشمل استوديوهات وشققاً مؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، حيث سيوفر بالإجمال 287 وحدة سكنية. ويتيح هذا المشروع، إلى جانب الشقق السكنية المتميزة، الفرصة للسكان للاستمتاع بمجموعة من وسائل الرفاهية، بما في ذلك حوض سباحة وصالة ألعاب رياضية ومنطقة لعب للأطفال وغيرها الكثير.

وقال عبيد محمد السلامي، مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري: في ظل الطلب المتزايد على المشاريع السكنية الراقية داخل قرية جميرا الدائرية، أدركت شركة دبي للاستثمار الرغبة المتنامية في تملك العقارات التي تجمع بين الفخامة والطابع العملي، ويأتي إطلاق فيوليت تاور تلبية لهذا الطلب.

وتعكس جهودنا لإنشاء عقارات متميزة، إلى جانب جمالية وجاذبية الوحدات المتنوعة والمرافق المنسقة في فيوليت تاور، سعينا المتواصل لتلبية توقعات شريحة من الناس التي ترغب في تملك شقق راقية في قلب هذا المجتمع المزدهر في دبي. ومن المقرر أن تنطلق الأعمال الإنشائية خلال الربع الثاني من 2024، وسيحتاج نحو 24 شهراً لإنجازه.

وصُمم فيوليت تاور بأسلوب عملي ليشكل مساحة مثالية للسكن، حيث تشتمل كل وحدة سكنية على شرفة كبيرة توفر إطلالات بانورامية على المنطقة.

ويقع فيوليت تاور ضمن شبكة من الحدائق العامة وعلى مقربة من فندق فايف قرية جُميرا، ويتماشى تصميمه مع نظام دبي للمباني الخضراء، ما يؤكد على التزام دبي للاستثمار بإنشاء مساحات العيش المستدامة.

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