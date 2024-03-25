«علي بابا كلاود» تطلق مركز تدريب في مدينة دبي للإنترنت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت "علي بابا كلاود" عن إطلاق مركز تدريب أكاديمية علي بابا كلاود في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي سيكون بمثابة مركز للعملاء والشركاء للارتقاء بقدراتهم الرقمية.

ويقع مركز التدريب في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم والتي تضمّ نخبة عالمية من أبرز شركات التكنولوجيا. وتم تصميمه لتمكين شركاء علي بابا كلاود وعملائها من خلال تقديم التدريب وورش العمل والشهادات. وبذلك، ينضمّ المركز إلى مجمّع شركات التكنولوجيا الرائد والذي يضمّ أكثر من 3500 عميل، بما في ذلك شركات مدرجة ضمن قائمة مجلّة "فورتشن" لأكبر 500 شركة عالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، التي تدعم التحوّل الرقمي على مستوى المنطقة من قلب مدينة دبي للإنترنت.

ومن خلال الشراكة مع المزود الرائد للخدمات والحلول الأمنية “Aladdin Cyber Security”، يهدف مركز التدريب إلى استضافة برامج تدريب وتمكين شهرية تغطي مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي إلى إدارة قواعد البيانات والحوسبة المرنة، بهدف تمكين العملاء من الاطلاع على أحدث تقنيات علي بابا كلاود وتطوير أفضل المواهب الرقمية.

وتتوافق أهداف البرنامج التدريبي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي في العقد المقبل من خلال التحول الرقمي، بالإضافة إلى رؤية "مئوية الإمارات 2071" التي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي يواكب المستقبل.

وقال إيريك وان، المدير العام لشركة علي بابا كلاود في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يعكس إطلاق مركز التدريب التزامنا واستثمارنا المستمر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمساندة الشركات في التحول رقمياً وتحقيق النجاح لأعمالها على المدى البعيد. ونحن ملتزمون بالنمو معاً مع شركائنا وعملائنا المحليين وتزويدهم بأحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتمكينهم من الابتكار وتنمية أعمالهم في المنطقة".

وأشار عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري: بأن التحوّل الرقمي هو الركيزة الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين. ولضمان تحقيق هذا التحوّل أثراً إيجابياً مستداماً، تزداد الحاجة يوماً بعد يومٍ إلى إعداد قوى عاملة تملك المهارات اللازمة والمرونة الكافية لتلبية الاحتياجات المتغيّرة بشكل متسارع.

وقال عمار المالك: "يمكننا أن نواصل الابتكار وتعزيز مستويات المرونة والتنافسية من خلال الاستثمار في تنمية مهارات أصحاب المواهب وتدريبهم على أحدث التقنيات، وذلك انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33". ولا شكّ في أنّ افتتاح مركز التدريب الخاصّ بشركة "علي بابا كلاود" في مدينة دبي للإنترنت سوف يسهم في تمكين مجمّعنا التكنولوجي العالمي الرائد لدعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى المنطقة والابتكار لترسيخ مكانتنا في صدارة التحوّل الرقمي".

وسيساهم المركز الجديد في تدريب خمسة آلاف شخص على مدى السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي إطلاق المركز مكملاً لبرامج التدريب الافتراضية التي قدمتها علي بابا كلاود خلال السنوات الماضية لتمكين المواهب الرقمية على مستوى العالم.

يذكر أنه خلال أقل من عام، وتحديداً منذ أبريل 2023، قام برنامج أكاديمية علي بابا كلاود بتدريب أكثر من 60 ألف شخص حول العالم، وقدم أكثر من 300 دورة تدريبية حضورية وعبر الإنترنت، إلى جانب 16 فئة من الشهادات المهنية، و250 مختبراً عملياً عبر الإنترنت مع أكثر من 300 شريك عالمي.

وتعد علي بابا كلاود، منذ عام 2016، شركة رائدة في مجال توفير الخدمات السحابية للشركات الخاصة والمؤسسات العامة في دولة الإمارات والشرق الأوسط، حيث تمتلك الشركة منظومة محلية واسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع شركاء في مجالات عدة تشمل الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والإعلام والقطاعات العامة والجيل الثالث من الويب وغيرها من القطاعات.

تأسست شركة “Aladdin Cyber Security” في دبي عام 2023 على أيدي فرق من كبار خبراء الأمن السيبراني في أنحاء العالم. وتقدم الشركة لعملائها خدمات أمنية احترافية، والحلول الأمنية لأصحاب مواقع الويب، وحماية حدود الشبكة، والحماية من برامج الفدية وتشفير البيانات، والدفاع ضد التهديدات المستمرة المتقدمة للعملاء لسرقة معلوماتهم السرية، وغيرها من الخدمات والحلول ذات الصلة.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا من حول العالم. وهي من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.

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