«جي إف إتش» توزع 6.2% نقداً وتشتري 10% من أسهمها

المصدر: المنامة - البيان

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (المدرجة في أسواق دبي والبحرين والكويت) عن اختتام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، والذي عقد في مقر جي إف إتش بمرفأ البحرين المالي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث شهدت الجمعية العمومية موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2% من القيمة الإسمية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يعادل 0.0164 دولار أمريكي (0.0062 دينار بحريني، 0.0603 درهم إماراتي) للسهم الواحد. كما وافق المساهمون على تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار من صافي قيمة الزكاة الواجبة من الأرباح المستبقاة على أن يتولى المساهمون دفع المبلغ المتبقي المستحق من الزكاة.

كما شهد الاجتماع الموافقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2023، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة لعام 2023، والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المجموعة للعام السابق. وتمت موافقة المساهمين أيضا على تقرير مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير حوكمة الشركات للعام المالي 2023، مع التفويض بالإفصاح عن أي تعاملات تمت مع كبار المساهمين أو الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023.

شراء أسهم

وأعفى المساهمون أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية تجاه أفعالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأكدوا تعيين وإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للمجموعة لعام 2024. كما قام المساهمون بتفويض المجموعة بإعادة شراء ما يصل إلى 10% من إجمالي الأسهم الصادرة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. علاوة على ذلك، قام المساهمون بانتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وسيتألف مجلس إدارة المجموعة من هشام أحمد الريس، وعلي مراد علي، ودرويش عبدالله الكتبي، وغازي فيصل الهاجري، وعبدالمحسن راشد الراشد، وعبدالله جهاد الزين، والشيخة منوة بنت علي آل خليفة، وعبدالعزيز عبدالحميد البسام، وراشد ناصر الكعبي، وفواز طلال التميمي.

وأعلنت مجموعة جي إف إتش المالیة شراء ما يعادل 235 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزینة) لترتفع أسهم الخزینة إلى نحو 223.8 مليون سهم، بمتوسط سعر شراء 0.304 دولار.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن أسهم الخزينة التي تملكها حاليا تعادل 5.8% من الأسهم الصادرة وذلك حتى تاريخ 24 مارس 2024.

وقالت: إن نسبة الأسهم المشـتراة من رأس المال المصدر بلغت 0.006%، مبينة أن عدد الأسهم المتبقية للشراء نحو 159.4 مليون سهم.

استراتيجية

وقال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش، «بعد عام آخر من الأداء المالي القوي، نواصل التركيز على تنفيذ استراتيجية المجموعة وتحقيق النمو الشامل. كما يسعدنا أن نعلن أن المساهمين قد وافقوا على صرف أرباح جيدة، فيما تواصل المجموعة تركيزها على تحقيق القيمة لمساهميها. هذا وسنواصل البناء على هذا الزخم في عام 2024 ونحن ملتزمون بتحقيق مزيد من التقدم والنمو في العام المقبل بمشيئة الله».

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش، «عند التأمل في نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي، نجد أن ثقة ودعم مساهمينا في التوجه الاستراتيجي للمجموعة وأدائها يبعث على الفخر ويمثل حجر الزاوية في نجاحنا. وبدعم من مساهمينا، نحن على استعداد للاستفادة من مشهد الأعمال المتطور والفرص الناشئة، ودفع النمو المستدام لصالح جميع أصحاب المصلحة. معاً، سنواصل توجيه مجموعة جي إف إتش نحو آفاق جديدة للتميز والابتكار وإعلاء روح المواطنة».

وتمتلك مجموعة جي إف إتش المالية ما يزيد على 21 مليار دولار من الأصول والصناديق الخاضعة للإدارة، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في مجال الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

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