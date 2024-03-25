«سمانا» تضخ 12.5 مليار درهم في مشاريع سكنية جديدة بدبي

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري ومقرها دبي عن استثمار ضخم بقيمة 12.5 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) في مشاريع سكنية جديدة في دبي. كما أعلنت الشركة عن منح 18 عقد بناء هذا العام.

وذكرت الشركة أن الاستثمار الضخم الذي تبلغ قيمته 12.5 مليار درهم، معظمه في مشاريع الواجهة البحرية، وسيغير قواعد اللعبة وسيضع «سمانا للتطوير» ضمن أفضل خمسة مطورين نمواً في دبي، لتصبح من أفضل 10 مطورين في عام 2023.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: "يمثل سوق العقارات في دبي فرصة استثنائية، ونحن في وضع جيد للاستفادة منها".

وأضاف: "من خلال تقديم عقارات ذات عائد مرتفع على الواجهة البحرية، نحن مستعدون لتزويد المستثمرين فئة أصول مربحة تقدم أفضل ما في دبي من شمس ورمال وأسلوب حياة بحري".

وأردف: "خلال الفترة المتبقية من عام 2024، ستقوم شركة سمانا للتطوير العقاري بمنح 18 عقد بناء وإقامة شراكات مع كبار المقاولين لضمان تنفيذ مشاريعها في الوقت المناسب مع تشطيبات عالية الجودة وبالتالي التسليم في الوقت المناسب".

وتابع: "بينما نقوم بتوسيع بصمتنا محلياً، فإن هدفنا هو أن نقدم للمستثمرين المحليين والأجانب أصولاً عقارية مبتكرة عالية العائد. وتتوافق خطتنا الطموحة تماماً مع أجندة دبي الاقتصادية 2033".

وتقدم شركة سمانا للتطوير العقاري خطة سداد طويلة الأجل، تصل إلى ثماني سنوات بدفعة شهرية بنسبة 1٪.

وخلقت التوقعات الايجابية المتتالية لدبي بيئة مربحة لقطاع العقارات. وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث سجلت دبي رقماً قياسياً بلغ 1.6 مليون صفقة عقارية في عام 2023. وتأتي هذه الزيادة مع استمرار ازدهار سوق العقارات في الإمارة وسط زخم اقتصادي قوي. وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في الإمارة 634 مليار درهم، مع وصول عدد الصفقات إلى 166400 صفقة في عام 2023. ويمثل ذلك نمواً سنوياً بنسبة 20% في قيمة الصفقات و36% في عدد الصفقات.

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