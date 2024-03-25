«رمضان في دبي».. عروض وفعاليات

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت حملة رمضان في دبي، حيث تتسابق المحلات والشركات في المراكز التجارية على إهداء المتسوقين أفضل التجارب والصفقات على باقة واسعة من السلع والمستلزمات والهدايا.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الثاني خلال رمضان، إقبالاً واسعاً من المتسوقين والزوار، فيما تنوعت الفعاليات الترفيهية والتراثية والثقافية والعروض الضوئية والفنية والألعاب النارية في أنحاء مختلفة والأماكن المفتوحة، حيث تهدي زوار الإمارة وسكانها مجموعة تجارب استثنائية.

وشملت العروض مجموعة منتجات حصرية وعروض على الأزياء ومستلزمات المنزل والمأكولات والمنتجات الفريدة، وسط أجواء رمضانية ممتعة بصحبة العائلة والأصدقاء مع تمديد ساعات عمل مراكز التسوق والأسواق الرمضانية.

وتقدم الأسواق الليلية الرمضانية، مجموعة من منتجات الحرف اليدوية والمنتجات المحلية والهدايا القيمة.

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