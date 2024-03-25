يورومونيتور إنترناشيونال لـ«البيان»: 118 مليار درهم مدفوعات التجارة الإلكترونية عبر الهواتف في الإمارات 2023

المصدر: دبي - مشعل العباس

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كشفت مؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال»، المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، أن القيمة الإجمالية لمعاملات الدفع الشخصية في دولة الإمارات، بلغت أكثر من 583 مليار درهم في العام 2023، متوقعة أن تنمو مدفوعات التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول بنسبة 13% في الإمارات خلال 2024.

وقالت ربيعة ياسمين، كبيرة المحللين في «يورومونيتور إنترناشونال» في تصريحات لـ«البيان»، إن القيمة الإجمالية لمعاملات الدفع الشخصية في دولة الإمارات بلغت أكثر من 583 مليار درهم في عام 2023، ومن هذه القيمة، كانت 52% مدفوعات شخصية عبر البطاقات المصرفية، أي بنحو 303 مليارات درهم.

وأضافت ياسمين، أنه من المتوقع أن تصل قيمة معاملات الدفع بالبطاقات الشخصية (Personal Card payment) إلى أكثر من 321 مليار درهم خلال العام 2024 في الإمارات بنمو 5.9% مقارنة بأرقام العام 2023، وخلال فترة التوقعات، نتوقع أن تنمو قيمة معاملات الدفع بالبطاقات الشخصية بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 3.5%.

ويقصد بمدفوعات البطاقات الشخصية طريقة دفع غير نقدية، حيث يدفع العملاء ثمن مشترياتهم باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بهم، إما عبر نقطة البيع (POS) أو عبر الإنترنت.

وأفادت ياسمين، بأن مدفوعات التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول (mobile e-commerce) كانت بمثابة مسرع كبير لمدفوعات البطاقات، وتقدر قيمة هذه المدفوعات التي تتم عبر الهاتف المحمول سواء عبر الإنترنت أو شخصياً بأكثر من 118 مليار درهم في العام 2023.

وتابعت كبيرة المحللين: «وبالتالي تشكل ما يصل إلى 39% من إجمالي مدفوعات البطاقات الشخصية، ومن المتوقع أن تنمو مدفوعات التجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول خلال 2024 بنسبة 13% في الدولة، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 188 مليار درهم بحلول العام 2028».

وذكرت ياسمين، أن طرق الدفع الجديدة تستمر بالتطور في البلاد، في حين أسهم نموذج الدفع (BNPL) «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» بزيادة نشاط التجارة الرقمية في البلاد، ما يدعم نمو التجارة الإلكترونية.

وأَضافت: «نتوقع أن تكون طرق الدفع الجديدة التي تدعم القطاعات السكانية التي لا تتعامل مع البنوك من أبرز الأحداث في عام 2024، إضافة إلى محاولة شركات الدفع استكشاف استخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الدفع والأمن السيبراني».

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