«جيسيك» يجمع خبراء عالميين للأمن السيبراني في دبي

المصدر: دبي - البيان

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من المقرر أن يجمع معرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال 2024»، الحدث الأبرز للأمن السيبراني على صعيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عميلاً سابقاً من جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة مع هاكر فيتنامي سابق تحول إلى متخصص في الأمن السيبراني، حيث يجتمعان المرة الأولى بشكل شخصي للكشف عن تفصيلات عملية الملاحقة والهرب التي خاضها الثنائي والتي أدت في نهاية الأمر إلى إلقاء القبض على الهاكر الفيتنامي وإدانته.

وكرس مات أونيل، العميل الحاصل على أوسمة عدة، حياته لمحاربة الجرائم الإلكترونية، وعمل مات أونيل، العميل المتقاعد من جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، مديراً إدارياً للعمليات السيبرانية، وقاد التحقيق السيبراني العالمي لجهاز الخدمة السرية إلى جانب الطب الشرعي الرقمي، والتتبع اللاسلكي المحمول، إضافة إلى توليه محفظة حماية الأنظمة الحرجة.

ويمكن القول إن أكبر إنجاز في حياته المهنية قضية الهاكر نغو التي شهدت تطوير أونيل خطة للإيقاع بهذا المخترق بإخراجه من فيتنام نحو غوام، الأمر الذي أدى إلى إلقاء القبض عليه وإدانته بعدة أحكام، ما أسهم بعد ذلك في تقديم عدد لا يحصى من المخترقين الآخرين إلى العدالة نتيجة لشهادات هيو التي تلت الاعتقال، كما يعد مات أونيل واحداً من أكثر العملاء حصولاً على الأوسمة في تاريخ جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، بعد حصوله على جائزة العام لأفضل عميل خاص في جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة، فحصل على ميداليتين ذهبية وفضية من وزارة الأمن الوطني، من بين جوائز تكريم أخرى.

قصة تحول

كان هيو مينه نغو، الذي يعرف على نطاق واسع بشخصيته في الإنترنت باسم هيو بي سي (Hieu PC)، واحداً من أكثر قراصنة سرقة الهوية نشاطاً في تاريخ الولايات المتحدة، فسرق وباع بيانات أكثر من 200 مليون أمريكي قبل اعتقاله في سنة 2013.

وقضى «هيو» سبع سنوات من عقوبة السجن البالغة 13 عاماً، وعاد بعد ذلك إلى فيتنام في سنة 2020 وحوّل تركيزه نحو تحسين ممارسات الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال.

واهتمت بقصته العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة، مثل عملاق التكنولوجيا «أبل»، وشركة «فيرايزون» للاتصالات، اللتين احتفتا بعمل هيو في تحديد العيوب الأمنية في صناعة الأمن السيبراني العالمية وحلها.

جلسة تاريخية

وتقام جلسة حوارية في معرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال 2024»، الذي يعقد في الفترة من 23 – 25 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، وستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها الرجلان بشكل شخصي منذ أن حكم على «هيو» من قبل المحكمة الفيدرالية، وستقدم هذه الجلسة الحوارية نظرة معمقة على تحقيقات الجرائم الإلكترونية من منظور كل من الملاحِقين والهاربين، كما سيوفر المعرض منصة لـ«هيو» لمشاركة رحلة تحوله من هاكر مخترق إلى متخصص في الأمن السيبراني، وتسخير مهاراته ومعرفته بالجرائم الإلكترونية لمكافحة التهديدات المتطورة وتثقيف جيل جديد من المتخصصين في المجال الرقمي.

وتعليقاً على هذه الفرصة، قال مات أونيل، عميل الخدمة السرية الأمريكية الأسبق: أتطلع إلى مشاركة المزيد من خبرتي كوني عميلاً سابقاً في الخدمة السرية الأمريكية ومشاركتي في التحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتوفر مشاركة النتائج في شأن ما يفعله المجرمون فعلياً - وكيف يفعلون ذلك - قدراً هائلاً من المعلومات القيّمة لخبراء الأمن السيبراني المكلفين بحماية الشبكات.

وأضاف: أنا واثق بأن هذه الجلسة مع هيو ستوفر رؤية مذهلة عن الجرائم الإلكترونية ذات الدوافع المالية، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير طرائق جديدة لمشاركة المعلومات عبر الصناعة على نطاق واسع، وفي الوقت الفعلي، لتعطيل التطور المستمر للتهديدات السيبرانية.

وقال هيو مينه نغو، اختصاصي الأمن السيبراني والمخترق المدان سابقاً: رحلتي من التورط في الجرائم السيبرانية إلى أن أصبح مدافعاً عن الأمن السيبراني تشير إلى إمكان النجاة والخلاص على نطاقٍ أوسع في هذه الصناعة، ويُعد صعود هذه المنصة لإجراء حوار مع مات أونيل لحظة تاريخية لي، أنا متحمس لمشاركة المزيد عن شغفي الجديد بتعزيز مجتمع متمكن من محترفي الأمن السيبراني في أنحاء العالم.

وأضاف نغو: «صناعة الأمن السيبراني معقدة وتتطلب التعاون الذي يمتد إلى ما وراء حدود الدولة والشركات، بدءاً من تعليم الأطفال الصغار وصولاً لمعالجة صعود الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتنامي، واعتقد أن معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال سيوفران المنصة اللازمة لتحقيق ذلك».

وبالعودة إلى نسخته الـ 13 التي حطمت الأرقام القياسية في الفترة من 23 وحتى 25 أبريل من العام 2024، سيرحب معرض ومؤتمر «جيسيك جلوبال 2024» بأكثر من 750 من أبرز الشركات العارضة في العالم، وفي مقدمتها «هواوي»، و«هانيويل»، و«دو»، و«مايكروسوفت»، و«غوغل كلاود سكيورتي»، و«كاسبرسكي»، إلى جانب كل من «كلاودفلير»، و«كواليس»، و«سباير سوليوشنز»، و«بانتيرا» إضافة إلى أكثر من 350 متحدثاً رائداً في مجال أمن المعلومات و1000 مخترق أخلاقي من أكثر من 130 دولة، سيجتمعون معاً في أكبر حدث للأمن السيبراني وأكثره تأثيراً في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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