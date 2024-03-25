غرفة عجمان تحتفي بشركائها الاستراتيجيين لعام 2023

المصدر: عجمان - البيان

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احتفت غرفة تجارة وصناعة عجمان بشراكاتها الاستراتيجية الناجحة والفعّالة مع الجهات الحكومية والخاصة، خلال فعاليات ملتقى شركاء غرفة عجمان لعام 2023.



حضر الحفل الذي نظم في ساحة متحف عجمان، محمود عثمان أبوالشوارب، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، ومحمد علي الجناحي، مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، ومديرو ومسؤولو الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من شركاء الغرفة، وعدد من الإعلاميين. وأثنى محمد علي الجناحي، في كلمته، على الشراكات المميزة التي تحظى بها غرفة عجمان، ومدى تأثيرها المباشر والإيجابي في تطوير منظومة عمل الغرفة ومبادراتها ومشاريعها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع توجهات إمارة عجمان.

وقال: «نتشارك معكم قصة نجاح تحققت على مدار عام كامل كنتم شريكاً أصيلاً في تحقيق إنجازات متنوعة جسدت رؤية الغرفة في تحقيق الريادة العالمية وأسهمت في ضمان استدامة ونمو مجتمع الأعمال في الإمارة».



وأكد أن إمارة عجمان بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تشهد تطورات كبيرة ومتلاحقة في كل المجالات الاقتصادية، والسياحية، والعقارية، والتعليمية، والصحية، والبنية التحتية والخدمية وغيرها من القطاعات، الأمر الذي يحتم على الجميع توسيع دائرة التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة تحقيقاً لمبادئ رؤية عجمان 2030 بشكل عام، ومبدأ «التعاون» ضمن رؤية الإمارة بشكل خاص.



كما أكد مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، أن الغرفة ستكون أكثر سعياً وحرصاً على تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع كل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لتهيئة مناخ اقتصادي مبتكر ومستدام جاذب للاستثمارات وداعم لسهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى أن يكون لها بصمات فعالة في تحقيق رؤية عجمان 2030.

وقال إن الغرفة بتوجيهات مجلس إدارتها حريصة على المشاركة في تحقيق مستهدفات حكومة الإمارات لبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، من خلال توحيد الجهود والتكاتف مع شركائها الاستراتيجيين لتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، دعماً لريادة وسهولة ممارسة الأعمال والارتقاء بمستويات المرونة والجودة.



وتضمنت فعاليات الملتقى، فيديو استعرض أبرز محطات مشاريع وإنجازات غرفة عجمان 2023، وما حققته الغرفة من شراكات استراتيجية، والمعارض والفعاليات المتخصصة، كما تم استعراض العديد من المشاركات المحلية والإقليمية والعالمية، والخدمات التي تم إطلاقها، ومنها «باحث السوق الذكي ومنصة المستشار التجاري وخدمة المستشار القانوني»، وتسليط الضوء على العديد من إنجازات العضوية وشهادات المنشأ، حيث وصل إجمالي عضوية الغرفة خلال العام 2023 إلى 41855 عضوية، وتم إصدار 48519 شهادة منشأ.

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