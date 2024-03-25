تاكسي دبي أكثر الشركات المدرجة توطيناً للوظائف وأرامكس الأقل

المصدر: دبي - محمد عباس

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احتلت شركات تاكسي دبي (81.5%)، وأدنوك للتوزيع (62.51%)، و«إي آند» (53%)، وأبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» (51%)، وبنك أم القيوين الوطني (46.2%)، وسوق دبي المالي (46%)، ودبي الإسلامي (44%)، و«أبوظبي الأول» (44%)، والدار العقارية (42%)، وبنك الفجيرة الوطني (41.1%)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» (40%)، و«تبريد» (40%)، وأبوظبي التجاري (40%)، و«سالك» (37.5%)، ودبي التجاري (37.1%)، و«إمباور»(33%)، موقع الصدارة باعتبارها أكثر الشركات توظيفاً للمواطنين، بينما سجلت 7 شركات نسبة أقل من 5%، وفق مسح أجراه «البيان الاقتصادي» استناداً لتقارير حوكمة الشركات عن العام 2023.

حوكمة شركات

وشمل المسح 48 شركة مدرجة أعلنت عن تقاريرها للحوكمة على الموقع الإلكتروني لسوقي دبي وأبوظبي الماليين، بينما لم تعلن بقية الشركات عن تقاريرها للحوكمة حتى الآن.

وجاءت شركة «تاكسي دبي» في المرتبة الأولى بنسبة توطين بلغت 81.5% في المراكز الخاضعة للتوطين، مؤكدة التزامها بالاستثمار في تدريب وتنمية المواهب الإماراتية من خلال البرامج والمبادرات المصممة خصيصاً لتزويد الموظفين الإماراتيين بالمهارات اللازمة لتحقيق النمو المهني وشغل أدوار قيادية داخل الشركة.

وفى المركز الثاني جاءت شركة «أدنوك للتوزيع» (62.51%)، ثم إي آند (53%)، وأبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» (51%)، ثم بنك أم القيوين الوطني بنسبة توطين بلغت 46.2%، ثم «سوق دبي المالي» بنسبة 46% من مجمل وظائف الشركة. وتقول الشركة، إنها تحرص دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها.

وحل بنكا «دبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» في المرتبة السابعة بنسبة 44%، ثم «الدار العقارية» 42%، ثم بنك الفجيرة الوطني بنسبة 41.1%.

وجاءت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، و«تبريد»، وبنك أبوظبي التجاري، في المركز العاشر بنسبة توطين بلغت 40%، مشيرين إلى قيامهم بتطبيق سياسات واستراتيجية للتوطين، بهدف تعزيز النسبة وتحسينها خلال العام الجاري، ثم «سالك» بنسبة 37.5%، يليها «دبي التجاري» بنسبة 37.1%، ثم «إمباور» بنسبة 33%.

قطاع تأمين

وسجلت شركات التأمين نسباً متفاوتة، وجاء في مقدمتها دبي للتأمين 32%، وأورينت للتأمين 23.5%، وسكون للتأمين 23.4%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 21.2%، والإمارات للتأمين 17.08%، والوطنية للتأمينات العامة 13.22%، والظفرة للتأمين 13%.

وسجلت شركة «تيكوم» 24%، بينما بلغت نسبة التوطين في شركة إمستيل لمواد البناء 21%، وبنك المشرق 20%، وأم القيوين للاستثمارات العامة 20%، وبنك رأس الخيمة الوطني 20%، ورأس الخيمة العقارية 17.9%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 17.4%.

وبلغت نسبة التوطين في شركة أدنوك للحفر 15.74%، وتؤكد الشركة أنها تعمل على تشجيع الكادر المواطن على العمل، بينما بلغت نسبة التوطين في الأنصاري للخدمات المالية 13.34%، والواحة كابيتال 12%، والجرافات البحرية 9.6%، وسيراميك رأس الخيمة 9.3%، والإمارات لتعليم القيادة 8.1%، ورأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض 8.70%، وألفا ظبي القابضة 8%، ورابكو للاستثمار 6%، وغذاء القابضة 5%، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 5%.

وجاءت 7 شركات بنسب أقل من 5%، على رأسها «العالمية القابضة» بنسبة 4.1%، وبرجيل القابضة 4%، وأيبيكس للاستثمار 4%، والفجيرة لصناعات البناء 3.45%، والعربية للطيران 2.52%، وملتيبلاي 1.74%، وأرامكس 0.86%، وفقاً لبياناتها إلى الأسواق المالية.

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