ملبار للذهب والألماس تحتفل بيوم الأم بعروض عالمية

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت ملبار للذهب والألماس، وهي سادس أكبر متاجر التجزئة للمجوهرات على مستوى العالم مع أكثر من 340 قاعة عرض في 13 دولة، بيوم الأم مع مجوهرات رائعة مصنوعة من الذهب والألماس المعتمد، ومثالية للإهداء.

وبالاحتفاء بهذه المناسبة الخاصة، تُبرز ملبار للذهب والألماس دور الأمهات في حياة الفرد وفي تنشئة الأجيال القادمة لخلق مجتمعات أسعد وأكثر صحة.

وجزءاً من الحملة، أطلقت ملبار للذهب والألماس أيضاً قلادات أمي الخاصة وبعيار 18 قيراطاً، ويكرم تصميم هذه المجوهرات الفريدة الرابطة بين الأم وطفلها بشكل خاص وهو خيار هدية مثالي لكل من يبحث عن التعبير عن حبه غير المشروط. وإضافة إلى المجموعات الخاصة، تتوافر أيضاً تشكيلة لا تُعد ولا تُحصى من المجوهرات بأنماط تقليدية ومعاصرة في قاعات العرض التابعة للعلامة التجارية.

وتماشياً مع تفضيلات المجوهرات المتغيرة باستمرار لقاعدة عملائها متعددة الثقافات والجنسيات، تتخذ ملبار للذهب والألماس باستمرار تدابير لتحديث محفظتها من التصميمات، والتي تشمل أيضاً إنشاء متجر مستقل حصرياً للعملاء المحليين في المنطقة المعنية، وهي رائدة في تقديم جودة استثنائية وصوغ سياسات تتمحور في شأن العملاء، وتتم حماية جميع المشتريات من ملبار للذهب والألماس عبر «وعد ملبار»، الذي يتضمن قيمة استبدال 100% لمجوهرات الذهب والألماس، وإعادة شراء مضمونة، والماس المختبر والمعتمد، وضمان صيانة مدى الحياة للمجوهرات، والمنتجات من مصادر مسؤولة وأكثر من ذلك بكثير.

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