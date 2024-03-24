دبي وأبوظبي ضمن أفضل المراكز المالية العالمية

المصدر: دبي – البيان

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رسّخت دبي وأبوظبي مكانتهما بين أفضل المراكز المالية عالمياً بفضل البنية التحتية التشريعية القوية وتوافر عناصر جذب الاستثمار والبيئة المحفزة.

واحتلت دبي المركز العشرين على مستوى العالم ضمن أفضل المراكز المالية العالمية، للعام 2024، بحسب الإصدار الـ35 من مؤشر «زد ين-Z/Yen»، بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، وفيما جاءت دبي الأولى عربياً، تلتها أبوظبي التي احتلت المركز 37 عالمياً.

وحافظت مدينة نيويورك على مكانتها كأفضل المراكز المالية للعام السادس على التوالي، متفوقة على لندن التي احتلت المركز الثاني، تلتها سنغافورة.

وعلى مستوى المنطقة، جاءت بعد دبي وأبوظبي، البحرين بترتيب 76 عالمياً، تليها الكويت 80، ثم الرياض 84، وأخيراً الدوحة واحتلت المركز 88.

ويصنف المؤشر 121 وجهة مالية على مستوى العالم اعتماداً على أكثر من 48 ألف تقييم عبر الإنترنت، تتضمن قرابة 8.5 آلاف تقييم من خبراء ماليين، فضلاً عن بيانات من منظمات دولية؛ مثل البنك الدولي والأمم المتحدة، وغيرهما.

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