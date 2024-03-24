«آر تي إس» تتعاون مع «ماريوت» الدولية لإدارة فندق في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة «آر تي إس» للاستثمار، عن توقيع اتفاقية مع ماريوت الدولية لإدارة فندقها المميز في الخليج التجاري بدبي، مع تغيير اسمه ليصبح فندق «رينيسانس الخليج التجاري بدبي»، ويضاف إلى محفظة «ماريوت بونفوي» للفنادق اعتباراً من الربع الثاني 2024. ويبقى الفندق مفتوحاً أمام الزوار والضيوف طيلة الفترة الانتقالية.

وقال أندريا ستريم، المدير العام للفندق في الخليج التجاري، بالنيابة عن مجموعة «آر تي إس» للاستثمار: يسرنا الإعلان عن انضمام منشأتنا الفندقية في الخليج التجاري إلى محفظة رينيسانس للفنادق، لتواصل بذلك تقديم أفضل معايير الرقي والتنوع الثقافي في هذه الإمارة النابضة بالحياة. كما يسعدنا العمل عن كثب مع ماريوت الدولية لتوفير أفضل خدمات الضيافة المخصصة في قلب دبي.

وسيركز الفندق، بوصفه جزءاً من فنادق رينيسانس، على تلبية احتياجات المسافرين المحبين للاستكشاف والتعرف على تجارب تتجاوز مفهوم الضيافة التقليدية، تماشياً مع فلسفة العلامة التجارية المتمثلة في توفير تجارب محلية فريدة لضيوفها. كما يسعى الفندق لتعزيز جوانب الاستكشاف والتصاميم المُنسّقة في تجارب الإقامة، ليثري ارتباط ضيوفه بمشهد الحياة النابض في الخليج التجاري.

نمو

من جانبه قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية: يواصل الخليج التجاري نموه بوصفه وجهةً رئيسية للمجتمعات السكنية والتجارية داخل دبي، ونتطلع لإثراء محفظتنا العقارية في المنطقة بافتتاح فندق رينيسانس الخليج التجاري بدبي. ويسرنا التعاون مع مجموعة آر تي إس للاستثمار لتعريف المنطقة بما تقدمه فنادق رينيسانس من تصاميم فريدة وخدمات متميزة وغيرها من المزايا الغامرة.

وأعربت مجموعة آر تي إس للاستثمار عن امتنانها لشركة ميلينيوم آند كوبثورن الشرق الأوسط القابضة المحدودة لما قدمته من مساعدة وتعاون مؤثرين، ولدعمها المستمر في تشغيل المنشأة الفندقية الثانية للمجموعة في منطقة برشا هايتس تحت مظلة علامة ميلينيوم.

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