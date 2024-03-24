«فيديكس»: سلاسل التوريد المستدامة سياسة محورية للشركات لتحقيق «صفر انبعاثات»

المصدر: دبي - البيان

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أكد طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «فيديكس إكسبريس» أن سلاسل التوريد المستدامة أصبحت سياسة محورية للشركات التي تهدف إلى التوافق مع الالتزامات الإقليمية لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

ويستلزم هذا التحول أكثر من مجرد الالتزام باللوائح البيئية؛ حيث يمثل فرصة للاستفادة من إدارة سلسلة التوريد كأصل استراتيجي.

وقال في بيان صحفي: تشهد بلدان الشرق الأوسط نمواً وتنوعاً اقتصادياً مستمراً. وفي الوقت نفسه، حددت العديد من الحكومات في المنطقة التزامات طموحة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري. وهذا يعني أن الشركات في جميع القطاعات وبغض النظر عن حجمها يجب أن تكون مستعدة لتكثيف وتحويل الطرق التي تمارس بها أعمالها بما يتماشى مع الممارسات المسؤولة بيئياً.

وأضاف: إن التركيز على الاستدامة أمر بالغ الأهمية للشركات ليس فقط لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، ولكن أيضاً لبناء المرونة لمواجهة أي شيء يخبئه الغد. وفقاً لاستطلاع بي دبليو سي لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2023، قال 64% من المشاركين إن شركاتهم قد تبنت استراتيجية رسمية لإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقال: يركز المستثمرون بشكل أكبر على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتقوم الهيئات التنظيمية بتطبيق اللوائح والمتطلبات الجديدة باستمرار. والآن تقوم وكالات التصنيف والمؤشرات، مثل مؤشر الأداء اللوجستي التابع للبنك الدولي، بإدراج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في تقييماتها ومعاييرها المرجعية.

وتابع: علاوة على ذلك، أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالبيئة حيث أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة باين آند كومباني أن 64% من المستهلكين في جميع أنحاء العالم يهتمون بشدة بالاستدامة.

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