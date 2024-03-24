45.8 مليار درهم إيرادات خدمات الاتصالات في الإمارات خلال 2023

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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بلغت إيرادات خدمات الاتصالات المقدمة في الإمارات 45.8 مليار درهم خلال العام الماضي، متضمنة إيرادات خدمات الهواتف المتحركة والثابتة وأنشطة بيع الهواتف والخدمات المختلفة المقدمة من مشغلي الاتصالات المحليين.

وأوضحت بيانات النتائج المالية للمشغلين عن العام المنقضي أن قطاع الهاتف المتحرك قد تصدر إيرادات الخدمات بحصة 38.9% من الإيرادات الإجمالية للخدمات مسجلاً إجمالياً قدره 17.8 مليار درهم على مدار العام. بينما كان نصيب خدمات القطاع الثابت متضمنة خدمات الإنترنت 33.4% بإجمالي بلغ 15.3 مليار درهم عن العام المنقضي. أما على صعيد أنشطة بيع الجملة والأجهزة الذكية فحققت إيرادات إجمالية قدرها 12.7 مليار درهم درهم بنسبة 27.7% من إجمالي إيرادات خدمات قطاع الاتصالات في العام الماضي.

ووفق توزيع الإيرادات على أساس ربعي سجلت إيرادات الخدمات بشكل عام حصصاً متساوية بإجمالي بلغ 11.5 مليار درهم خلال كل من الربع الأول والثاني والرابع من العام المنقضي، بينما كان الربع الثالث الأقل على صعيد إيرادات الخدمات مسجلاً 11.3 مليار درهم. وطبقاً لنوعية الخدمات، حقق الربع الرابع أكبر قدر من الإيرادات بنحو 4.6 مليارات درهم على صعيد خدمات المتحرك، وقرابة 3.9 مليارات درهم كإيرادات للقطاع الثابت، بينما كان الربع الثاني الأنشط في إيرادات الأنشطة الأخرى لبيع الجملة والهواتف بإجمالي ناهز 3.3 مليارات درهم.

وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات أن إجمالي قاعدة المشتركين في خدمات الاتصالات بالسوق المحلي قد بلغ 23.5 مليون مشترك بنهاية العام الماضي. واختصت أنشطة الهاتف المتحرك بنسبة تجاوزت 90.3% من إجمالي المشتركين بإجمالي بلغ 21.2 مليون مشترك بنمو قدره 4% بأكثر من 800 ألف مشترك جديد عن المسجل نهاية العام الماضي، وأرجع المشغلان النمو إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها اشتراكات الخدمات، لا سيما اشتراكات الدفع الآجل، تلتها خطوط الدفع المسبق، وذلك مقابل العروض التنافسية في السوق، ولا سيما المرتبطة بخدمات البيانات.

بينما بلغت حصة خدمات القطاع الثابت وفق نتائج المشغلين 9.7% بإجمالي بلغ 2.3 مليون مشترك، ويشهد القطاع جاذبية استناداً إلى الإقبال على خدمات الإنترنت المتطور عريض النطاق والخدمات المرتبطة به، كالخدمات المرئية وبروتوكولات الاتصالات عبر الإنترنت وغيرها.

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