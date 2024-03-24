«بيزنس أوتريتش»: العقارات التجارية في دبي تشهد طفرة كبيرة

المصدر: دبي - البيان

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أكد موقع «بيزنس أوتريتش» الهندي أن سوق العقارات التجارية في دبي يشهد حالياً طفرة كبيرة، ما يوفر فرصاً استثمارية هائلة أمام المستثمرين، حيث ترتفع أسعار العقارات وعوائد الإيجار بسرعة بسبب زيادة الطلب على المساحات المكتبية والتجارية متعددة الاستخدامات بشكل كبير.

ويشير الموقع إلى أن العثور على عقارات استثمارية جيدة في مواقع جذابة أصبح أيضاً أمراً صعباً بشكل متزايد بسبب تزايد الطلب؛ إذ تشير التقارير إلى أن الوحدات الموجودة في المناطق المركزية مثل الخليج التجاري ووسط مدينة دبي مشغولة بالفعل بأكثر من 95%.

ويوضح الموقع أن تأسيس شركات ناشئة جديدة خلال العام المقبل قد لا يكون كافياً لتلبية الطلب المتزايد من آلاف الشركات التي تقيم مقراتها في دبي كل شهر. كما يؤكد التقرير أن في بعض المناطق ارتفعت تكاليف الإيجار التجاري بنسبة تصل إلى 300%، خلال عامي 2023، و2022، إذ تصل عوائد المستثمرين إلى ذروة لم تشهدها منذ سنوات، لذلك يشدد الموقع على أن الأشخاص الذين عثروا على عقار في الموقع المناسب، فإن احتمالات تحسين دخل الإيجار وزيادة قيمة رأس المال المحتملة تبدو كبيرة والآفاق واعدة للغاية.

ازدهار الطلب

واستعرض الموقع عدة عوامل تؤدي لضغط الطلب المتواصل في قطاع العقارات التجارية في دبي، أولها استمرار اقتصاد دبي في تنويع أعماله وترسيخ مكانته كمركز عالمي للأعمال والمال؛ إذ تم تسجيل أكثر من 30 ألف شركة جديدة لدى غرفة تجارة دبي في النصف الأول من 2023.

وشدّد الموقع على أنَّ المشاريع الكبرى للبنية التحتية مثل إكسبو سيتي والمبادرات الرامية إلى تعزيز قطاعات مثل الابتكار، تجذب المزيد من المقرات الإقليمية، والشركات متعددة الجنسيات لإنشاء قواعد إقليمية.

وأكد الموقع أن اللوائح التجارية الملائمة للمستثمرين والاستقرار السياسي والبيئة متعددة الثقافات تجعل الإمارة مركزاً مثالياً للعديد من الصناعات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، كما أن ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة في مدن مثل لندن ونيويورك تشجع على العمل عن بُعد من دبي.

يستطرد الموقع التعليق على أسباب الازدهار: مساحات العمل المشتركة التي تلبي احتياجات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة تحظى بطلب كبير، كما تقوم الفنادق على طول شارع الشيخ زايد بتحويل المساحات غير المستخدمة إلى مناطق متعددة الاستخدامات للمكاتب والمحلات التجارية والمطاعم والمساكن لتعظيم الإيرادات، مضيفاً: الأبراج السكنية الجديدة تضم أيضاً المزيد من المتاجر في قواعدها لتلبية الطلب وتعزيز بيئات المعيشة والعمل والترفيه.

عقارات مناسبة

وقدم الموقع عدداً من النصائح للمستثمرين للاستفادة من طفرة العقارات التجارية في دبي، فمثلاً ينصح الموقع بالتفكير في المباني القديمة التي يمكن تجديدها وإعادة تطويرها بدلاً من الإطلاقات الجديدة التي تواجه جداول تسليم أطول.

وأضاف: اطلع على المباني متعددة الاستخدامات التي تضم مكاتب ومحلات تجارية ووحدات سكنية للاستفادة من دخل ثابت متنوع، وضرورة التحقق من المواقع التي تشهد طلباً جيداً على المستأجرين من الشركات مثل مناطق مركز دبي المالي والخليج التجاري وأبراج بحيرات الجميرا الحرة. وختم الموقع نصائحه بالقول: تعتبر مساحات العمل المشتركة والمكاتب المرنة أقل خطراً من العقود التجارية التقليدية ولكنها تقدم عوائد قوية وإمكانات نمو، مشدداً على ضرورة العمل مع وسطاء ومستشارين ذوي خبرة في سوق العقارات في دبي.

نمو استثنائي

ويأتي ازدهار سوق العقارات التجارية في دبي، متزامناً مع النمو الاستثنائي للسوق في دبي بشكل عام، إذ وصلت أسعار العقارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 1284 درهماً للقدم المربع في يناير 2024، ولا يُظهر أي علامات على التباطؤ، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن «دي آند بي بروبيرتيز» الاستشارية العقارية.

كما يُقدم سوق العقارات على الخارطة للمستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من هذا النمو، حيث يمكنهم شراء عقارات بأسعار أقل من المشاريع المكتملة.

ويشير سليمان حسام الدين مدير التسويق الرقمي في «دي آند بي بروبيرتيز»، إلى أن الارتفاع الحالي في سوق العقارات في دبي يقدم فرصة استثنائية للمستثمرين، إذ إنّه مع استمرار السوق في الازدهار، توفر الاستثمارات على الخارطة ميزة استراتيجية، من خلال إمكانية تحقيق عوائد كبيرة.

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