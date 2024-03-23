«زيمرمان» تفتتح متجرها الجديد في «مول الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعلنت علامة «زيمرمان» الشهيرة عن افتتاح متجرها الجديد في مول الإمارات، حيث تتلاقى الهندسة المعمارية المبتكرة مع تجارب التسوق الفاخرة وعنصر الإبهار، ما يجعله موقعاً مثالياً للمتجر الجديد للعلامة.

وقالت الشركة: إننا نملك قاعدة واسعة من العملاء الأوفياء في الشرق الأوسط، ويسرنا أن ندعوهم للانغماس في عالم «زيمرمان»، واختبار تجربة تفاعلية لا مثيل لها. أثناء تصميم المتجر، حرصنا على تقديم تجربة شخصية استثنائية بكل ما للكلمة من معنى، بحيث تجمع ما بين جذورنا الأسترالية والفخامة التي تتباهى بها مدينة دبي.

وقد تم تصميم ديكور متجر «زيمرمان» في إمارة دبي بالتعاون مع استوديو «ماك كوالتر»؛ حيث يتسم بمزيج فريد بين الخطوط الهندسية واضحة المعالم والمفروشات الفاخرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز